Bilen har tåregasskanon, våpenrom, oksygentank, presidentens blod og er bombesikker. Her er «Trumpmobilen»

(Dagbladet): «Beistet». «Cadillac en». «Limousin en». Bilen har mange navn, men én ting er helt sikkert: den bombesikre limousinen som kjører USAs president Donald Trump rundt omkring, er trolig verdens råeste bil. Og med den nye presidenten om bord kan man også gi bilen et nytt navn: «Trumpmobilen».

Men det er altså en grunn til at Secret Service - livvakttjenesten til USAs presidenter - har gitt bilen tilnavnet «Beistet». Bilen er nærmest et monster.

Cadillac-fabrikken har satt det sammen av deler fra en rekke svært solide og høytytende kjøretøyer, i tillegg til en overflod av spesialkonstruerte komponenter.

Og alle de monsteraktige egenskapene til bilen, kan du se i den interaktive grafikken under her:

Hemmelighold som sikkerhet

Det er mye man vet om bilen, men det er minst like mye man ikke vet - og man derfor må gjette seg. Det er i tillegg tolv ulike biler som roterer mellom å være i bruk. Alt i sikkerhetens navn.

Og torsdag kom de første bildene av én ny utgave som skal være i bruk snart. Den vet enda litt mindre om, men de aller fleste bilene har mange av de samme egenskapene og er rimelig likt utstyrt.

Vekta for eksempel anslås å være et sted mellom 6800 og 9000 kilo. Følgelig er toppfarten anslått å «bare» være på rundt 100 kilometer i timen. All vekta kommer av en grunn.

«Beistet» er nemlig bombesikker å regne, ifølge The Economic Times, og skal kunne stå i mot kraftige eksplosjoner, direkte geværild og veibomber med all armeringen den har.

Deler av bilkroppen består nemlig av 20,3 centimeter tykke panserplater, blant annet dørene. Under hele understellet sitter det en 12,7 centimeter tykk panserplate som skal beskytte mot veibomber. Dekkene er forsterket med skuddsikker kevlar.

Våpenrom og oksygentank

I bagasjerommet på «Beistet» er det en stor oksygentank for nødbruk og beholdere med presidentens blod. Litt lenger fram i bilen, bygget ned under presidentens sete er det enda en oksygenbeholder og nødhjelpsutstyr.

Det er i alt sju seter i kupeen i en konferansekonfigurasjon. Dette rommet er skilt fra førerkupeen med en skuddsikker glassvegg. På setet sitt har presidenten en såkalt «panikknapp» - en alarm.

«Beistet» har også egne rom i bilen for våpen. Der er det flere pumpehagler og tåregasskanoner, hvorav noen er innebygget i bilens grill. Bilen er selvfølgelig også utstyrt med brannslukkingsapparater.

All denne armeringen og alt dette utstyret krever imidlertid sitt. Det presidentens bil ikke er, er spesielt miljøvennlig. Den nye modellen antas å ha en Duramax 6,6 liter dieselmotor med et sted mellom 300 og 330 hestekrefter. Forbruket er derfor beregnet til å ligge på rundt 3,4 liter per mil.

Høyteknologisk kommunikasjonssenter

Likevel er ikke «Beistet» kun en slags bevegelig festning som skal beskytte USAs viktigste person - den er også ett av de stedene i verden som er best utstyrt for trådløs kommunikasjon.

Den har innebygd, høyteknologisk Wi-Fi-teknologi, satellittelefon og direktelinjer til både visepresidenten og Pentagon - hovedkvarteret for Secret Service - de hemmelige tjenestene.

Uansett hvor i USA presidenten befinner seg i denne bilen, kan han hele tiden ta seg av ulike hendelser uten forsinkelser.