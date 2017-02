Bilen til Helen Bjørnøy smadret av råkjører

Mandag kveld ble bilen til tidligere SV-politiker Helen Bjørnøy og hennes mann Torstein Lalim påkjørt av en fyllekjører mens den sto parkert på Bislett.

- Sjåføren hadde kommet i en rasende fart, og har sannsynligvis ikke klart svingen fra Wilhelms gate inn i Louises gate. Han kjørte rett inn i fronten på bilen vår som ble kastet to meter bakover inn i bilen bak, som igjen ble kastet videre inn i neste bil, sier Torstein Lalim til Dagbladet.

Det var datteren til Bjørnøy og Lalim som hadde lånt bilen og parkert den i Louises gate. Lalim sier at bilen er såpass smadret at den nok ikke lar seg reparere.

- Datteren min utvekslet noen ord med Falken når de hentet bilen, og fikk beskjed om at bilen sannsynligvis må kondemneres. Hun fikk beskjed om å ta verdisakene sine ut av bilen og vinke pent farvel, sier Lalim.

Valentinsdagsgave?

Lalim delte et bilde av skadene på bilen på Facebook i går kveld, med følgende tekst:

"Vår Hyundai ble påkjørt ved Bislet i kveld, mens bilen sto parkert. Helen Bjørnøy ønsker seg nå en ny bil. Hva synes du, bør jeg innfri det ønsket?"

Responsen lot ikke vente på seg. Innlegget har fått over 100 kommentarer og likes, og flere passet på å tipse Lalim om at en ny bil ikke hadde vært en dum valentinsdagsgave.

- Helen ønsker seg jo ny bil, og mange av kommentarene dreide seg rundt det. Jeg rekker nok ikke gjøre noe i dag, men at det blir en ny bil og at det blir en hun ønsker seg er helt sikkert, forsikrer Lalim.

- Så da blir det en valentinsdagsgave?

- Ja, det blir definitivt en valentinsdagsgave, og selv om den ikke blir kjøpt i dag, så tas avgjørelsen i dag, så sånn sett er det en valentinsdagsgave.

Romantikeren vet ikke hvor mye han får igjen på forsikringen, men regner ikke med at det blir mer enn 100 000 kroner.

- Jeg må grave dypt i lommeboken for den nye bilen, men hva gjør man ikke for sin kjære?

Lalim forteller også at den nye bilen skal være bedre tilpasset alderen deres.

- Det blir nok både firehjulstrekk og automatgir, samt en bil som er lettere å sette seg inn. Bilene vi har hatt i det siste har vært slik at man faller så dypt ned, så nå skal vi en bil hvor man bare kan sette seg rett inn. Det passer bedre for oss som er 60 år gamle, sier Lalim.

Pågrepet på Korsvoll

Politiet fortalte Lalim at noen hadde satt i gang en jakt på gjerningsmannen i etterkant, og at mannen hadde blitt pågrepet på Korsvoll; et godt stykke unna Louises gate.

- Ut i fra hvordan bilen vår så ut, så regner jeg med at den bilen også må ha hatt ganske store skader, mener Lalim.

Oslo politidistrikt skriver på Twitter at sjåføren er mistenkt for kjøring i påvirket tilstand, og at han er mistenkt for å ha kjørt på flere biler og påført dem større skader.

De skriver også at "mannen ble anholdt takket være et observant vitne som fulgte etter mistenkte".

På Korsvoll har politiet anholdt en fører, som er mistenkt for kjøring i påvirket tilstand. — Politiet i Oslo OPS (@oslopolitiops) February 13, 2017 Mannen ble anholdt takket være et observant vitne som fulgte etter mistenkte. — Politiet i Oslo OPS (@oslopolitiops) February 13, 2017