Billigere klær og dyrere flyreiser

(Hegnar.no): Konsumprisindeksen steg 1,5 prosent fra juli 2016 til juli 2017, viser tall fra SSB. Ifølge TDN Finans var det ventet en vekst på 1,4 prosent.

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) steg 1,2 prosent i løpet av den samme perioden, mens veksten på månedsbasis var 0,3 prosent. Det var ventet en vekst på 1,1 prosent på årsbasis.

- Tolvmånedersveksten i KPI falt 0,4 prosentpoeng fra juni til juli, til 1,5 prosent. Nedgangen var hovedsakelig forårsaket av utviklingen i klesprisene. Prisene på klær falt 8,6 prosent fra juni til juli i år, mens de kun falt 2,4 prosent i samme periode i fjor, skriver SSB i rapporten.

Høyere priser på flyreiser

I motsatt retning trakk prisutviklingen på flyreiser, som hadde kraftigere prisoppgang fra juni til juli i år enn tilsvarende periode i fjor.



SSB forteller at importerte og norske jordbruksvarer steg henholdsvis 3,1 og 1,9 prosent i perioden. Det var særlig frukt og kaffe som preget oppgangen innen de importerte jordbruksvarene, mens kjøtt og ost bidro mest til å trekke opp de norske jordbruksvarene.

- Fra juni til juli steg prisene på flybilletter samlet sett med 13,9 prosent til tross for en nedgang i prisene på innenriksflygninger. Prisene steg dermed for andre måned på rad, men er fremdeles under prisnivået for juli i fjor, skriver SSB.

For tidlig å konkludere

I en oppdatering fra Handelsbanken skriver sjeføkonom Kari-Due Andresen at kjerneinflasjonen var høyere enn hun forventet. Det er likevel fort tidlig å konkludere retningen i en mer langsiktig trend. Hun tror ikke Norges Bank vil foreta seg noe basert på dagens tall.

- Etter to måneder med kraftig økning i prisene på flyreiser, er det rimelig at de vil falle neste måned. Det gjorde de også i fjor og årstakten blir dermed neppe vesentlig endret av den grunn. Samlet sett er inflasjonen godt under inflasjonsmålet, dog litt høyere enn Norges Bank anslo i junirapporten, skriver Kyrre Aamdal i en oppdatering fra DNB Markets.



Lave renter

- Så langt er hovedbildet at inflasjonen har kommet godt ned, etter at importprisene har tilpasset seg et høyere nivå for valutakursen. Med utsikter til vedvarende moderat lønnsvekst og noe sterkere krone, kan det bli vanskelig for Norges Bank å få inflasjonen opp til målet de nærmeste årene. Sentralbanken vil derfor holde rentene lave, slår Aamdal fast.

Dagens tall førte til at kronen styrket seg litt mot euro og andre valutaer.

