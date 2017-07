Blå-siktet erkjenner å ha forårsaket grov kroppsskade, men nekter for å ha skutt for å drepe

(Dagbladet): - Han erkjenner straffskyld for grov kroppsskade, og er skamfull, sier Tor Even Gjendem til Dagbladet.

Han er forsvarer for den 24 år gamle mannen, som er siktet for å ha skutt fire personer ved utestedet Blå i Oslo natt til søndag.

Gjendem sier at 24-åringen har samarbeidet med politiet i avhør, og at han har forklart at han ikke forsøkte å drepe noen med skuddene.

- Han opplever at han har skutt med en vinkel som ikke var egnet til å kunne medføre dødsfall. Derfor erkjenner han ikke straffskyld for drapsforsøk, men han bekrefter hendelsesforløpet politiet har beskrevet.

Gjendem sier også at bakgrunnen for skytingen var at 24-åringen fikk beskjed om at han ikke var ønsket i området.

- Han ble bortvist fra området, og var ikke spesielt fornøyd med det. De færreste vil nok tenke at det å bli bortvist fra et område er grunn god nok til å drepe noen, sier han.

- Man kan vel også si at de færreste vil tenke at det er grunn god nok til å skadeskyte noen?

- Det kan du godt si. Men denne saken vil dreie seg rundt hvorvidt det er snakk om drapsforsøk eller ikke, svarer Gjendem.

Siktet for drapsforsøk

24-åringens forsvarer vil nå jobbe med å få tak i vitneforklaringer som kan være med på å oppklare hva som faktisk skjedde.

- Avhørene fra stedet kan være bra, men det er ikke alltid alkoholpåvirkede folk gir de mest nøyaktige forklaringene når noe som dette skjer.



Tidligere i dag oppga politiet at den mannen er siktet for drapsforsøk.

- Vi håper å komme i gang med avhør snart. Han er i dialog med forsvarer og advokat, sa Grete Lien Metlid ved Oslo politidistrikt til Dagbladet.

Ingen livstruende skadd

Tre av personene som ble skutt var vakter på Blå, ifølge Metlid.

Den fjerde personen var gjest på utestedet, og to kvinner har også fått skader som følge av en rikosjetterende kule.

Ingen har livstruende skader.

- Dette er absolutt alvorlig, men det står bra til med dem. Det kunne gått langt verre, fortalte Grete Lien Metlid tidligere i dag.

Politiet var allerede på vei til Blå da episoden inntraff, og de foretok pågripelsen rett etterpå.

24-åringen var da i besittelse av et skytevåpen.