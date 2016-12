Ble feilaktig utpekt som Berlin-terroristen. Nå frykter «Naveed B.» for sitt eget liv

(Dagbladet): Tyskland og Europa trakk et lettelsens sukk. Kort tid etter det dødelige lastebilangrepet mot julemarkedet på Breitscheidplatz i Berlin mandag i forrige uke, kom tysk politi med beskjeden om at de hadde pågrepet en mann mistenkt for terroren.

Han ble pågrepet en drøy kilometer unna åstedet, nær Seierssøylen i Tiergarten. Mannen som seinere ble navngitt som «Naveed B.» i tyske medier og var en 23 år gammel pakistansk asylsøker, ifølge rapportene.

Han skal ha løp mot Tiergarten for å søke ly i skyggene, men et vitne hadde fulgt etter ham og pekt ham ut til politiet.

Vitnet og politiet tok feil. Et døgn seinere kom beskjeden om sjokkvendinga: Berlin-politiet hadde arrestert feil mann. Samme kveld ble «Naveed B.» løslatt.

Nå, over en uke seinere, tar han bladet fra mannen. I et ekslusivt intervju med den britiske avisa The Guardian forteller han om den feilaktige arrestasjonen, hvem han er og hvorfor han nå frykter for sitt eget liv.

Flyktet fra Balochistan

«Naveed B.» heter egentlig Naveed Baloch og er 24 år, ikke 23 som medier verden over rapporterte. Han er fra den pakistanske provinsen Balochistan og kom til Tyskland som flyktning i februar i år.

24-åringen var i hjemprovinsen en del av en sekulær separatistbevegelse som ofte har vært et terrormål for ekstremistgrupper i Pakistan, ifølge The Guardian. Bevegelsen søker frigjøring fra Pakistan, og nettopp derfor er de under trussel, ifølge avisa. Derfor måtte også Baloch flykte, hevder han.

Han betalte ifølge The Guardian menneskesmuglere for reisen til Tyskland. Få bortsett fra foreldrene hans hjemme i Balochistan, visste at han hadde reist. Da tyske medier slo opp at han var pågrepet for Berlin-terroren i forrige uke, var det også store nyheter i Pakistan.

Mediene der nøyde seg imidlertid ikke med å korte ned etternavnet hans til «B.», slik skikken er i tyske medier. De publiserte hans fulle navn, alder og bilder av ham. Nå frykter Baloch for sikkerheten til også hans familie som er i Pakistan, ifølge The Guardian.

Han håper at ved å snakke ut i avisa, så vil han klare å rydde opp i en rekke misforståelser rundt hans egen person.

Pågripelsen

Baloch var på vei hjem fra en venns bolig i Berlin på kvelden mandag i forrige uke da en politibil plutselig fikk øye på ham, økte farten og kjørte mot ham.

- Jeg forsto at det var en politibil. Jeg stoppet da de tilkalte meg og viste dem alle ID-papirene jeg hadde på meg, sier Baloch.

Så lot politiet ham gå. I noen sekunder.

De tilkalte ham tilbake. Før han visste ordet av det var Baloch i baksetet i en politibil med håndjern på hendene. Han fikk bind for øynene og ble tatt fra sted til til sted. Han hevder at to politibetjenter bevisst trykket skohælene sine ned i føttene hans og at én av politibetjentene seinere tok tak i nakken hans og trykte hardt.

Kledd naken

Han ble kledd naken, fotografert, tatt blodprøver av og så satt inn i en celle. I avhør slet han med å forklare seg. Baloch snakker ikke tysk, ei heller urdu eller punjabi særlig godt - de to største språkene i Pakistan. I Balochistan snakker de balochi.

- De fortalte meg: «Noen tok et kjøretøy og kjørte det inn i en folkemengde og drepte manne mennesker. Og du var bak rattet, var du ikke?», forklarer Baloch til The Guardian, og legger til:

- På rolig vis forsøkte jeg å fortelle at jeg kan ikke kjøre. Jeg kan ikke en gang starte et kjøretøy. Jeg fortalte dem at det er død og krig i mitt land, og at det var derfor jeg flyktet og søkte hjelp. Dere i Tyskland gir oss mat, medisiner og sikkerhet. Dere er som min mor. Hvis dere finner ut at jeg har gjort disse tingene mot landet deres, så burde dere ikke gi meg en enkel død, dere burde kutte meg opp i småbiter sakte.

Ny mistenkt: Anis Amri

Et drøyt døgn etter terrorangrepet mot julemarkedet på Breitscheidplatz - som drepte tolv personer og skadet ytterligere 48 - løslot politiet altså Baloch.

Morgenen etter, 21. desember, ble det klart at politiet hadde en ny hovedmistenkt: den 24 år gamle tunisieren Anis Amri.

Amri ble etterlyst med navn, bilde og det ble utlovet en dusør på 100 000 euro for informasjon som førte til hans pågripelse.

Natt til lille julaften ble Amri skutt og drept av en politipatrulje rett utenfor Milano i Italia. Han ble stoppet tilfeldig utenfor en togstasjon rundt klokka 03.00 hvorpå Amri trakk en pistol og skjøt mot de italienske politibetjentene.

- Hadde trolig ikke kontakter i Italia

Hvorfor Anis Amri dro til Milano i Italia, er uvisst. NTB melder i kveld at det ikke er funnet noen indikasjoner på at Amri, hadde kontakter i Italia, ifølge Italias statsminister Paolo Gentiloni.

Italienske etterforskere har forsøkt å fastslå om Amri hadde kontakter i et italiensk jihadist-nettverk.

- Ingen spesifikke nettverk i Italia har dukket opp, sa Gentiloni til pressen i forkant av et sikkerhetsmøte i Milano torsdag, ifølge NTB.

Politiet har ransaket to leiligheter i Roma der Amri holdt til i 2015 og beslagla mobiltelefoner der. Den ene leiligheten er hjemmet til en tunisisk mann som nylig ble dømt for narkotikahandel.