Ble lovet Clinton-drittpakke. Nå er Trump i trøbbel: - En politisk amatør som omgir seg med andre amatører

(Dagbladet): - Det hele koker ned til at presidenten er en politisk amatør som, med unntak som forsvarsminister James Mathis, omgir seg med andre amatører.

Det mener NTNU-professor Torbjørn Lindstrøm Knutsen om bråket rundt Donald Trump jr.'s møte med den russiske advokaten Natalia Vesnitskaja.

Møtet fant sted i juni. Dette etter at Vesnitskaja lovet inkriminerende informasjon om Hillary Clinton i en e-post. I denne indikerte hun at informasjonen stammet fra Russlands regjering, ifølge New York Times.

- Hvis det er som du sier, så elsker jeg det, svarte president Donald Trumps sønn Vesnitskaja foran det omtalte møtet.

- Etterforskningen lever

For å komme i forkjøp av New York Times, har Trump jr. selv publisert e-postene. Han har også avvist at faren hans kjente til møtet, samtidig som Vesnitskaja benektet at hun representerte russiske myndigheter.

Likevel har nyheten skapt stort oppstyr i USA.

Washington Post-kommentator Dan Balz omtaler e-postene som et endelig bevis på feilaktigheten ved presidentens påstand om at «ingen egentlig vet» om russiske aktører forsøkte å påvirke fjorårets valgkamp.

- Samtidig antyder e-postene at Trump-kampanjen og hans familiemedlemmer var åpne for å samarbeide med en utenlandsk motstander for å slå Hillary Clinton, står det i kommentaren med tittelen «En åpenbaring uten like»

Den konkluderer med følgende:

- Dette viser at Russland-etterforskningen lever i beste velgående.

Mulig Kushner-trøbbel

Det samme gjør New York Times i sin analyse av nyheten.

Avisa legger vekt på at Jared Kushner, Trumps svigersønn, kan være i trøbbel. Han og daværende kampanjeleder Paul Manafort var tilstede under møtet med Vesnitskaja, men skal ha «forlatt det etter få minutter», ifølge Donald Trump Jr..

Kushner informerte imidlertid ikke om treffet da han ble sikkerhetsklarert i forbindelse med hans nåværende stilling ved Det hvite hus.

Samtidig har Donald Trump unnlatt å direkte forsvare at møtet fant sted.

I en serie Twitter-meldinger omtaler Trump sønnen som en «høykvalitetsperson» og som en patriotisk person, uten å kommentere Vesnitskaja-treffet.

- Amatører

Ifølge Donald Trump Jr. bar ikke møtet frukter.

NTNU-professor Torbjørn Lindstrøm Knutsen mener imidlertid at treffet er et typisk eksempel på måten Trump og hans nærmeste bedriver politikk.

- Trump-familien og de de omgir seg med, er i stor grad finansakrobater. Det å ha kontakt med andre aktører, er bare «business as usual» for dem, sier Knutsen om det han omtaler som en amatørmessig tilnærming til politikken.

Beskriver rutinebrudd

Knutsen omtaler hemmeligholdet rundt Vesnitskaja-møtet som et brudd på kutyme innen amerikansk politikk.

Vanligvis ville man, ifølge professoren, ha meldt ifra til FBI ved en lignende henvendelse.

- Det er ikke vanlig at utenlandske stater blander seg inn i amerikanske valgkamper. Hvis noe tyder på at en fremmed makt tilbyr en presidentkandidat sin hjelp, er det forventet at man henvender seg til FBI, sier Knutsen til Dagbladet.

- Hva tenker du om at Trump selv ikke skal ha kjent til møtet?

- Jeg ville også ha sagt det samme om jeg hadde vært sønnen hans. Hvis det er sannheten, sier det noe om den avstanden Trump har til jobben sin. Det er imidlertid vanskelig å motbevise det Trump jr. sier. Det blir fort ord mot ord, sier Knutsen.

Frykter uforutsigbarhet

NTNU-professoren tror ikke at loven er brutt.

Han tror heller ikke at kutymebruddet var bevisst.

Lindstrøm frykter likevel det han omtaler som en tøying av grenser innen amerikansk politikk, og at dette skal bli den nye normen.

Her viser han til Trump-administrasjonens utenrikspolitikk - en politikk han mener kan få konsekvenser for Norge. Dette som en nær alliert til USA og som et tradisjonelt lojalt Nato-medlemsland.

- Det nye apparatet er politisk uerfarent, og opptrår kunnskapsløst. De forvekslet nylig Kina med Taiwan. Slike feil er nytt og farlig, og det tyder på at man ikke lenger kan stole på den utøvende makten i USA, sier