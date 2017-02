Ble rasende etter «suge pikk»-kommentar. Nå tar Grande grep

(Dagbladet): I fjor fikk da 17 år gamle Anna Dåsnes og to andre jenter fra Unge Venstre klar beskjed da de stilte på 8. mars-møte og argumenterte for legalisering av bordeller. Kari Jaquesson raste fra talerstolen, og serverte en kommentar som ble møtt med sterke reaksjoner.

- Jeg vil anbefale en liten studietur til Belgia og Tyskland for å se hvor nydelig det foregår i disse ordnede formene. Også syns jeg du skal prøve å suge pikk ti ganger i døgnet i et helt år, for å se hvor gøy det er å selge sex, sa den kjente feministen og tv-personligheten Kari Jaquesson på det åpne møtet.

Foranledningen var debatt om parolen «Håndhev sexkjøpsloven». Dåsnes argumenterte for å bytte ut denne parolen. I år er den samme parolen nok en gang innstilt som hovedparole av 8. mars-komiteens arbeidsutvalgs .

8. mars-tog 8. mars er den internasjonale kvinnedagen.

Kvinnefronten arrangerer 8. mars-tog i flere norske byer.

Parolene for toget i Oslo vedtas på et parolemøte torsdag ettermiddag.

- Dette forslaget er jeg uenig i. Da kan det godt hende jeg tar til orde for å bytte ut denne parolen, sier Dåsnes til Dagbladet.

Dermed kan det brygge opp til nok en heftig likestillingsdebatt om kjøp av sex. Trine Skei Grande mener fjorårets runde var et lavmål på likestillingsdebatt i Norge, og vil torsdag ettermiddag selv være til stede på nominasjonsmøtet sammen med jenter fra Unge Venstre og Venstrekvinnelaget. Grande ble rasende da hun hørte hva slags kraftsalver de unge jentene i partiet hennes var blitt servert. Hun sa at hun skulle stille opp på møtet sammen med jentene fra Unge Venstre neste gang.

- I fjor opplevde jeg at de som ble sendt i kampen burde hatt mer støtte. Det vil jeg sørge for i år, sier Grande til Dagbladet.

Hun beskriver debattformen til Jaquesson som ekstremt ufin, men avviser at hun stiller på møtet som barnevakt.

- Det er mye som er oppnådd fordi damer stiller opp for hverandre. Hvis disse jentene trengte en body-guard hadde de tatt med en annen enn meg. Derimot har jeg en god barm å gråte på dersom man opplever noe kjipt, sier hun.

Hun sier hun forventer seg at debatten på møtet beveger seg mange hakk opp på skalaen i forhold til i fjor.

- Jeg forventer en dannet og raus debatt der vi forsøker å lage en 8. mars som inkluderer flest mulig, sier Grande.

- Barnepike

Kari Jaquesson er usikker på om hun selv får tid til å dra på parolemøtet, men synes det er fint at Grande kommer.

- Det er ikke et sekund for tidlig at hun kommer seg på et 8. mars-møte. Jeg håper virkelig at hun kommer på grunn av et ekte engasjement og ikke for å være barnepike. Det ville jo være å underminere kvinnene fra ungdomspartiet hennes som eventuelt møter, sier Jaquesson til Dagbladet.

Hun synes det er underlig at Grande uttaler seg om debattformen på et møte hun selv ikke var til stede på. I fjor vakte det voldsom oppsikt da Dagbladet omtalte munnhuggeriet og oppfordringen til å suge ti pikker hver dag for å sette seg inn i en hores hverdag. Radio Nova publiserte noen dager etter møtet et lydopptak fra møtet.

- Da jeg rystet på vei opp hit på vei opp Tollbugata, så står det jenter, politiet kan bare stille seg opp og arrestere de som kommer og tilbyr disse jentene penger. For å bli pult, for å suge og sette sin egen helse på spill. For det er det sexkjøp handler om. Det er ikke en pretty woman, okay?, sa Jaquesson

For det er nettopp det debatten vil handle om i år også, skal 8.mars toget ha en parole som krever at politiet griper inn og arresterer de som kjøper sex.

- Men det som provoserer meg som feminist er at dette knyttes til håndhevingen. Du skal ikke ha hørt mange prostituerte beskrive den håndhevingen før du skjønner at den er veldig lite feministisk. Den håndheves ikke på de prostituertes premisser, sier Grande.

Ikke bare blodrød

Enige om paroler eller ei. Grandes viktigste ønske er at 8. mars-toget kan speile en breiere likestillingskamp enn tidligere.

- Jeg trenger ikke å kunne gå under alle parolene, men jeg vil at toget skal representere hele den bredden som finnes i norsk feminisme. Det må ikke være slik at bare én politisk gren av feminismen vinner fram. Det finnes også liberal feminisme, ikke bare en blodrød.

Dåsnes synes det er flott at partilederen blir med.

- Det er flott at hun vil være der. Det er bra at møtet blir så bredt som mulig, sier den 18 år gamle lederen i Oslo Unge Venstre.

Her er parolene 8. mars-komiteens arbeidsutvalg har innstilt på:

Bekjemp menns vold mot kvinner – rettssikkerhet nå!

Beskytt likestillingsloven!

Bruk omvendt voldsalarm.

Vi krever faste hele stillinger, likelønn og 6 timers dag.

Opp med kvinnelønna-nei til frontfagsmodellen.

Styrk minoritetskvinners mulighet til lønnet arbeid - nei til ubetalte praksisplasser.

Ja til trygg og livslang pensjon for alle!

Feminismen er grenseløs – vern til kvinner på flukt.

Verden vinner med utdanning til alle jenter og kvinner!

Støtt FNs agenda for kvinner, fred og sikkerhet!

Frihet til å være seg selv – nei til kjønnsstereotypier.

Håndhev sexkjøpsloven – bedre hjelpetiltak.

Stopp Pornokulturen – bedre seksualundervisning nå!

Nei til kommersialisering av kvinnekroppen.

Styrk kvinnekampen - øk støtten til kvinneorganisasjoner.

Antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur.

Kvinneliv er viktig – likestilling i det medisinske systemet!

La fitta flagre fritt - nei til intimkirugri.

Kvinner over hele verden krever selvbestemt abort & gratis prevensjon!

Bedre barseltilbud - la kvinner få tid og rom