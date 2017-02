Bli med til Homs' legendariske ruin-restaurant

HOMS (Dagbladet): Våren 2011 startet syrere et fredelig opprør mot Bashar al-Assad og hans regime. Byen Homs ble raskt landets opprørshovedstad, og var den første byen som ble angrepet med full styrke av Assad-regimets kampfly og militære.

En hel verden satt rystet på sidelinja og så at bydeler ble bombet av Assad-regimets fly - med tusenvis av sivile i området. Til slutt så opprørerne ingen annen mulighet enn å gi opp, og lot seg evakuere.

Nektet å gi opp

Den kristne syreren Milad Jamal flyktet til Libanon, og jobbet i restaurantbransjen der. Men tankene gikk hele tida tilbake til hjembyen Homs. I mai 2014 orker han ikke å holde seg unna lenger.

- Jeg var den første som dro tilbake til gamlebyen igjen. Det var fremdeles farlig der, med flere væpnede grupper igjen i byen. Islamistene ødela mye i byen, og angrep spesielt våre kirkebygg, sier han og viser fram bilder på pc-en sin.

Ruinlagte gater med røyk som stiger opp etter nylige kamper, er hva vi ser. Og ødeleggelser av både ortodokse og romersk-katolske kirker og statuer, i bydelen som huset rundt 250 000 kristne syrere før krigen. På et av bildene dukker det plutselig en gammel mann opp på en balkong i tredje etasje. Huset er halvt utbombet, men syreren smiler bredt.

- Tre gamle menn var i gamlebyen gjennom hele krigen. De nektet å forlate hjemmene sine, og var veldig glade da vi kom tilbake, humrer 36-årige Jamal.

Åpnet på julaften

- Det var fremdeles noen væpnede grupper igjen i gamlebyen, men de lot meg være i fred. Men islamistgruppene gjorde store ødeleggelser her. Spesielt mot alle våre kristne , sier Jamal, før han viser fram bildene av den ødelagte restauranten sin. Alle vinduene og deler av taket var borte.

- Jeg begynte å fikse restauranten, og kort tid etter skrev jeg at «Homs er tilbake» på Facebook-sida mi. Det fikk også andre folk til å våge og ta turen tilbake, sier Jamal.

I løpet av månedene som kom, ble den halvrestaurerte restauranten er samlingssted for venner og familie. 24. desember 2014 gjenåpnet så Jamal Al Bustan igjen. Han viser bilder og videoer av et stappfullt lokale, der folk danser og benytter seg av den svært rikholdige baren til Jamal.

- Dette er vårt nabolag og vår by, og vi Homs-ere nekter å gi opp. Jeg håper dere kan komme hit i kveld, for da vil det være fullt av Homsi-folk her. Du ser kanskje mest ruiner her, men bare vent og se. Vi skal bygge opp Syria igjen, sier Jamal.

Sjøl er han gift og har tre små barn, som går på en skole som er gjenåpnet i nabolaget.

Enorme ødeleggelser

Det er gamlebyen i Homs som ble verst rammet i bombingen i 2012. Fremdeles er kilometervis med hus lagt i ruiner, og gjenoppbyggingen vil ta mange, mange år. Hittil i krigen er ødeleggelsene av hus og infrastruktur i Syria estimert til rundt 90 milliarder dollar, ifølge FN.

- Du synes nok det ser forferdelig ut her, men enormt mye har skjedd det siste året. I fjor var det bare ødeleggelser her. Nå er gatene feiet, flere butikker har åpnet og hver dag flytter innbyggere tilbake hit igjen, forteller Jamal.

En av dem som nå har bodd i gamlebyen i ett år, er flisleggeren Fawaz Na'ama. Han flyktet fra Homs under kampene i 2012, og var på flukt i 3,5 år. I dag er både han, barna og barnebarna tilbake til byen.

Hjemland = best

- Det er fantastisk å være tilbake. Livet mitt er her. Jeg er blitt så gammel at det er for seint å starte på nytt. Dessuten vil det alltid være sånn at hjemlandet ditt er hva som er hjertet nærmest, forteller han.

Na'ama og Homs-ere flest har ikke råd til å gå på Al Bustan-restauranten. Som syrere flest, sliter de med økonomien. Mer enn 80 prosent av innbyggerne i Syria lever i dag under fattigdomsgrensa - mot 28 prosent i 2010.

Konsekvensene av krigen er enorme på innbyggerne. Estimert levealder har for eksempel gått ned fra 70 år før krigen - til et estimat på 55 år i 2014.

- Livet er selvsagt tøft, og jeg har tapt alt av verdier som jeg har jobbet hardt for gjennom et langt liv. Men vi er nødt til å være optimister. Vi må se det halvfulle glasset og ikke det halvtomme. Ellers hadde vi ikke vært her nå, sier Na'ama, som er på vei til den nye grønnsakshandleren på hjørnet for å handle.