Blikket hun sender Justin Trudeau får nettet til å gløde

(Dagbladet): Canadas statsminister Justin Trudeau har denne uka vært på sitt første besøk i Washington og Det hvite hus etter at Donald Trump tok over som USAs president.

Kampen mot IS, reaksjoner mot Nord-Korea, handelsavtaler mellom landene og flyjtningpolitikk er blant tingene som har stått på dagsorden.

I tillegg til å møte den rykende ferske presidenten, har Trudeau også fått anledning til å hilse på Trumps datter Ivanka, og noen av bildene fra en diskusjon om kvinner i arbeidslivet har naturlig nok fått sitt eget liv på internett.

«Kjekkas»

Britiske The Guardian er ett av mediene som peker på det «bedårende og drømmende» blikket presidentdatteren sender i retning Trudeau, og på Reddit går diskusjonene høyt om hva som kan ligge i dette og hvilke konsekvenser det eventuelt kan få.

Men Ivanka Trump er ikke den eneste som virker å ha latt seg sjarmere av den 45 år gamle Trudeau fra Ottawa som kom til makta høsten 2015.

My favourite photo genre is "married women meeting Justin." pic.twitter.com/XBsLL8Ws4w — Blair Elliott (@blairelliott) February 13, 2017

Også skuespiller Emma Watson har blitt avbildet med et drømmende smil i retning Trudeau. Det samme har Donald Trump selv.

No one is safe from PM Steal Yo Girl! pic.twitter.com/TYrTV1U4CN — Daniel (@DannyDutch) February 14, 2017

Andre derimot, har påpekt at Trudeau ser ut til å ha vist en tilsvarende fascinasjon for USAs forrige president, Barrack Obama.

Everyone talking about how all these girls look at Trudeau but look at how Trudeau looks at Obama pic.twitter.com/dzvjBZqUnb — shit (@_neku) February 15, 2017

Obama på sin side hadde også et meget godt øye til Joe Biden, og det ble tårevått da han helt på tampen av sin presidentperiode hedret vennen og visepresidenten med den høyeste utmerkelsen en sivil amerikaner kan få - «The Presidential Medal og Freedom».

Naboskap

Da de to presidentene redegjorde for sine private samtaler, understreket de begge at USA og Canadas felles interesser og behovet for et godt naboskap var et gjennomgangstema.

Trudeau fulgte opp med å fastslå at Canada og USA er et fremragende eksempel på godt naboskap, og at de to landene er svært viktige for hverandre.

Canadas 45 år gamle statsminister hadde med en gave til Trump, et innrammet bilde av Trump og hans far Pierre Trudeau, som ble tatt i New York i 1981. Pierre Trudeau var da Canadas statsminister og mottok en pris kalt "Family of Man".

De to har markert svært ulike holdninger når det gjelder flyktninger, men Trudeau understreket at han ikke vil belære Trump om hva slags politikk USA skal ha.

- Vi har en fruktbar diskusjon med Trump om hvordan sikkerhet og innvandring kan kombineres. Men det siste canadiere forventer, er at jeg skal komme til et annet land og belære dem om hvordan de skal styre, sa Trudeau ifølge NTB.

Roller

På møtet om kvinner i arbeidslivet, var det ifølge NTB og The independent presidentdatteren selv som langt på vei ledet møtet.

Ivanka Trump snakket blant blant annet om hvordan kvinners mammapermisjon bør gjennomføres. Faren hennes sa at han vil gi kvinner seks uker betalt permisjon etter fødsel, ifølge den britiske avisa.

Presidentdatterens opptreden skjer mens det stilles stadig flere spørsmål ved Trumps evne til å skille familieimperiet fra de offisielle pliktene.

Allerede før Trump offisielt hadde tatt over presidentstolen, ble det kritisert at datteren var med på møter med statslederne den da påtroppende presidenten møtte. Det viste seg for øvrig at historien bak møtet med japans statminister var mer alvorlig enn først anntatt.

Ivanka Trump har også måttet tåle kraftig kritikk etter at hun promotorte et armbånd fra eget merke, som hun hadde på seg i et TV-intervju med sin far, har Dagbladet skrevet tidligere.

Trump valgte i tillegg sin egen svigersønn, Ivankas ektemann, til seniorrådgiver da han ble president - i strid med en eldre amerikansk forskrift.

Hun måtte også tåle kritikk etter bildet hvor hun var avbildet bak skrivebordet i det ovale kontor. Et bilde hun selv delte på sin Twitter-konto.

A great discussion with two world leaders about the importance of women having a seat at the table! 🇺🇸🇨🇦 pic.twitter.com/AtiSiOoho0 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) February 13, 2017