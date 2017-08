Blir saksøkt av USAs tredje største by for innvandringspolitikken

(Dagbladet): Chicagos ordfører og stabsjef for Barack Obama i Det hvite hus, Rahm Emanuel fortalte søndag hvordan byen vil saksøke president Donald Trumps justisdepartement for å forsøke å stanse administrasjonens innstramminger i innvandringspolitikken.

Ifølge Chicago Tribune kan flere andre storbyer bli med på søksmålet, som etter planen vil bli sendt inn mandag.

Søksmålet kommer ifølge Emanuel fordi Trumps justisminister, Jeff Sessions, planlegger å holde igjen føderal pengestøtte til lokalpolitiet i såkalte «sanctuary cities». Det er byer hvor lokale myndigheter sterkt begrenser hvor mye de hjelper føderale myndigheter med å finne og deportere udokumenterte innvandrere. Dette omfatter en rekke amerikanske byer foruten Chicago, som New York og San Francisco.

- Ikke politiske brikker

- Chicago vil ikke la våre politimenn bli politiske brikker. Chicago vil ikke tillate at de grunnleggende rettighetene til våre innbyggere blir krenket. Og Chicago vil aldri gi fra oss statusen som en åpen og innbydende by, sier Emanuel på en pressekonferanse.

Politiet og lokale myndigheter i «sanctuary cities» mener det er skadelig for den offentlige sikkerheten å deportere udokumenterte innvandrere som ikke er anklaget for alvorlig kriminalitet. Det fører nemlig til at innvandrere ikke vil varsle eller vitne om kriminalitet.

Chicago planlegger å sende inne søksmålet mandag.

- Chicago er kanskje den første byen som saksøker, men jeg er sikker på at vi ikke vil bli den siste, sier Emanuel.

Det er en stund siden Sessions og Trump først kom med truslene om å holde tilbake penger til «sanctuary cities», men torsdag kom flere detaljer om hvordan de planlegger å gjøre dette.

- Mindre trygge

- Såkalte «sanctuary cities» gjør oss alle mindre trygge fordi det bevisst undergraver lovene våre og beskytter ulovlige innvandrere som har begått kriminalitet, sa Sessions i en uttalelse i juli.

I Chicago har ikke lokalpolitiet lov å til å gi føderale immigrasjonsmyndigheter tilgang til personer som sitter i varetekt men mindre de er ettersøkt for en kriminell handling eller er dømt for alvorlig kriminalitet.

Det er ikke Trumps justisdepartement enig i. Talsperson for Sessions, Sarah Isgur Flores, påpeker at flere innbyggere i Chicago ble drept i fjor enn i både Los Angeles og New York til sammen.

- Det er særlig tragisk at ordføreren er mindre bekymret for det svimlende tallet enn å bruke tid og skattebetalernes penger på å beskytte kriminelle innvandrere og plassere Chicago-politiet i en større fare, sier Flores til The Guardian.