Boble med varmluft gir Norge Europas beste helgevær

SANDVIKA (Dagbladet) : Synnva Sandven (27) fra Kongsberg og Silje Dammann (27) fra Lommedalen nyter solskinnet på trilletur med sine små barn langs Bærumselva i Sandvika i Bærum.

- Det er så deilig å komme seg ut når været blir så fint, sier Synnva.

Og godværet ser ut til å bare fortsette!

Varmt

- Det ser ut som om det blir veldig mye pent vær til helga. Det er en boble med varmluft som beveger seg mot Sør-Norge. Kombinert med klarvær og mye sol gjør det at det kommer til å bli ganske varmt, sier Matilda Hallerstig, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, til Dagbladet.

Vestlandet sør for Stadt, Sørlandet, Østlandet og hovedstaden kan med andre ord vente seg en forsmak på sommeren i dagene framover og til helga.

Hallerstig forteller at vi kan vente temperaturer på over 20 grader.

- Det blir kjøligere i høyden. Temperaturen vil ligge på rundt null grader i fjellet. Det er store temperaturforskjeller, noe som er typisk for våren, sier Hallerstig til Dagbladet.

Kaldere nord

For alle nord for Helgeland blir sol en mangelvare, men for skigåerne og snøglade nordlendinger er det gode nyheter på værfronten.

- Det er en glidende værovergang rundt Trøndelag og Helgeland. Der fra og nordover blir det kjøligere. Det siger inn skyer og litt nedbør fra havet, sier statsmeteorologen.

Hun melder at det blir mildest i morgen, men fra torsdag synker temperaturen.

- Nedbør kommer som snø i høyden og det er jo bra for skiføret, sier Hallerstig, som mener det blir litt mindre nedbør i indre strøk og i Øst-Finnmark.

- Sør-Norge får best vær i Europa. Det er meldt varmt vær rundt Middelhavet, men der er det litt skyer og nedbør, så det er trygt å si at Sør-Norge stikker av med værseieren denne helga, sier Matilda Hallerstig.

- Håper det fortsetter!

Med varmere vær er det mer praktisk med barna også, synes venninnene i Sandvika.

- Det er flott at godværet kommer nå, for da slipper vi å kle på barna så mye, sier Silje.

De liker nyheten om at sommerværet ser ut til å vare.

- Håper dette bare fortsetter! sier de to.

Og det ser det ut til at det gjør for barnevogntrillerne i Sandvika.