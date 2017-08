Boligprisene falt litt mer enn ventet i juli

(Hegnar.no): Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viser at boligprisene falt 1,2 prosent i juli.

Dette er 3. måned på rad med fall i boligprisene i Norge og vi må tilbake til 2008 for å finne en svakere start på året.

Justert for sesongvariasjoner falt boligprisene 0,2 prosent.

Årsveksten på landsbasis er da 4,8 prosent. Det vil si at boligprisene nå er 4,8 prosent høyere enn i juni 2016.

Dette er klart ned fra mai, da årsveksten kom inn på 8,3 prosent, og juni da årsveksten var 6,3 prosent – og fra 13 prosent i februar.

Boligprisveksten det siste året er dermed lavere enn DNB Markets ventet.

- Vi tror på en ytterligere nedgang i årsveksten til fem prosent i juli, men at boligprisene vil flate ut etter hvert, skrev analytiker Strøm Fjære i DNB Markets i dagens morgenrapport.

Fall i alle byer - Oslo falt mest

- Boligprisene gikk som forventet ned i juli måned. Grunnet fellesferien er dette normalt, og sammenliknet med tidligere år skiller ikke årets juli-måned seg ut. Prisnedgangen i juli blir normalt korrigert inn med en oppgang i august. Boligmarkedet de siste månedene har vært preget av et markant prisfall i Oslo, noe som også har påvirket tallene nasjonalt, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Boligprisene i Oslo falt med 2,8 prosent i juli og årsveksten er da nede på 6,4 prosent. I desember i fjor var årsveksten på 24 prosent.

- 12 måneders veksten i de store byene, og da spesielt i Oslo, er markant lavere enn på lenge. Vi forventer en fortsatt nedgang i hovedstaden de neste månedene, og den moderate prisutviklingen vil vedvare i store deler av landet, sier Dreyer.

Den sterkeste prisutviklingen i juli hadde Moss med en nedgang på bare 0,3 prosent.

Boligprisene i Bergen falt med 0,6 prosent, i Trondheim falt boligprisene med 0,8 prosent og i Stavanger og Kristiansand var fallet på 0,6 prosent.

Årsveksten i Bergen er nå på 0,0 prosent, mens i Trondheim er den på 4,1 prosent. I Stavanger og Kristiansand er årsveksten på henholdsvis 1,3 og 1,1 prosent.

I Tromsø falt boligprisene med 0,6 prosent i juli, mens årsveksten er på 4,8 prosent.

Solgte flere boliger i juli i år

I juli måned ble det solgt 3.888 boliger, noe som er 5,3 prosent flere enn i tilsvarende måned i fjor, melder Eiendom Norge.

Hittil i 2017 er det solgt 50.313 boliger, noe som er 0,3 prosent færre enn i 2016.

- Gjennom hele 2017 har det vært høy aktivitet i boligmarkedet, og det er kun i 2015 og 2016 at det er blitt solgt flere boliger akkumulert enn i år. I juli måned har det vært mange salg, og da spesielt i Oslo der det er solgt cirka 60 prosent flere boliger enn i juli i fjor, sier Dreyer.

I juli måned ble det lagt ut 3.288 boliger for salg i Norge, noe som er 14,2 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Tilbudet øker

Så langt i år er det lagt ut 57.491 boliger for salg i Norge. Det er 7,5 prosent flere sammenlignet med tilsvarende periode i 2016.

- Tilbudssiden er økende over det meste av landet, og det har ikke blitt lagt ut flere boliger til salgs i Norge siden 2007. Det store utbudet av boliger gjenspeiles i en mer moderat prisutvikling som er tydelig over hele landet. Dette venter vi kommer til å prege markedet også i månedene som kommer, sier Dreyer.

DNB Markets tror imidlertid ikke at ubalansene blir så store at det vil føre til et markert fall i boligprisene.

- Per nå er det et høyt antall usolgte boliger ute, spesielt i hovedstaden. Dermed har nok prisene litt mer å gå på nedover. Bedringen i mange fundamentale faktorer begrenser likevel, sånn vi ser det, nedsiden i boligprisene. På litt sikt tror vi altså mer på utflating enn boligpriser i fritt fall, understreker Strøm Fjære i DNB Markets.

Hun legger til at det i så fall betyr at de realøkonomiske konsekvensene ikke blir store nok til at Norges Bank reagerer med rentekutt.

Obos også ned

Tall fra OBOS viste tirsdag at gjennomsnittsboligen i Oslo-området kostet 61.642 kroner per kvadratmeter i juli, 0,9 prosent lavere enn i juni.

Siden juli 2016 har prisene steget 3,9 prosent, og årsveksten er dermed kraftig ned fra 11,0 prosent i juni. Hittil i år har Oslo-prisene falt 2,9 prosent.

- En fortsatt mindre prisnedgang i juli var som forventet. Men korreksjonen er på ingen måte en full stopp, og et økt antall gjennomførte handler i forhold til 2016 viser at etterspørselen fortsatt er til stede. OBOS har også hatt en normalt god etterspørsel etter nye boliger gjennom sommeren både i og utenfor Oslo, sier OBOS-sjef Daniel K. Siraj.

Han legger til at han tror boligmarkedet kommer til å stabilisere seg utover høsten med en forventning om en forsiktig prisvekst fremover.

På landsbasis kom den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger inn på 53.749 kroner i juli, ned 1,0 prosent fra juni, men opp 2,8 prosent fra juli i fjor.

Statistikken er basert på 486 eierskifter i OBOS i juli, mot 875 i juni og 390 i juli 2016. Det ble følgelig omsatt 24,6 prosent flere OBOS-boliger i juli i år sammenlignet med juli i fjor.

Borettslag i resten av landet

Tall fra Garanti Eiendomsmegling, som i veldig liten grad dekker Oslo og Akershus, viser at gjennomsnittsboligen kostet 38.019 kroner per kvadratmeter i juli, 1,3 prosent mindre enn i juni.

Prisoppgangen de siste 12 månedene er 5,6 prosent. 12-månedersveksten er dermed kraftig ned fra 10,4 prosent i juni.

- Prisene går tilbake i juli etter økning hver måned siden februar. Utviklingen har så langt i år vært bedre enn mange spådde på forhånd, med en prisvekst på over fem prosent. Aktiviteten i markedet har vært god i en vanligvis stille måned, uttalte Garanti-sjef Stein Drogseth tidligere i uken.

