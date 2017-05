Boligprisene i april helt flate

(Hegnar.no): Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viser at boligprisene steg 0,5 prosent i april.

Justert for sesongvariasjoner var boligprisene uendret, mens det i snitt var ventet en sesongjustert vekst på 0,5 prosent.

- Dette er en av de svakere aprilmånedene vi har sett, og vi må tilbake til 2008 for å finne en svakere april, sier adm. direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Den sesongjusterte månedsveksten har avtatt gradvis, fra 0,6 prosent i januar til 0,5 prosent i februar, før den falt ned til 0,3 prosent i mars - og altså flatt i april. Til sammenligning steg boligprisene med mer enn 1 prosent per måned fra mars i fjor (regnet som gjennomsnitt).

Med lavere underliggende vekst har også årsveksten kommet noe ned i løpet av de siste månedene.

Årsveksten på landsbasis er nå på 10,7 prosent. Det vil si at boligprisene ved utgangen av april var 10,7 prosent høyere enn i april 2016. Dette er ned fra 11,7 prosent i mars og 13,0 prosent i februar, som ser ut til å ha vært toppen.

Vammervold Dreyer venter også at årsveksten vil falle videre til mellom 6 og 8 prosent mot slutten av året.

Påsken er vanskelig

Bevegelige helligdager gjør det imidlertid vanskelig å sesongjustere boligprisene for både mars og april, og Handelsbanken minner om at man skal være varsom i tolkningen av boligprisstatistikken for april. Dette gjelder både for priser, antall boliger lagt ut for salg, omsetningsvolum og omsetningshastigheten. Årsaken er at påskens plassering påvirker tallene.

- I fjor falt påsken i mars, og da så vi at både utbudet og transaksjonsvolumet var lavt sammenlignet med de foregående årene. I år falt altså påsken i april, og mars var da preget av både høyt utbud og transaksjonsvolum, forklarer seniorøkonom Marius Gonsholt Hov.

Opp i Akershus - ned i Ålesund

Sterkest utvikling i april var det i Akershus, med en oppgang på over 1,0 prosent. Svakest utvikling hadde Ålesund, med et fall på 0,5 prosent.

Boligprisene i Oslo steg med 0,6 prosent og er da opp 20,7 prosent det siste året.

Det var flatt i Tromsø, der prisene er opp 5,3 prosent det siste året.

I Bergen falt boligprisene med 0,3 prosent og er da opp 2,4 prosent det siste året. I Trondheim falt boligprisene med 0,2 prosent i april, men er opp 6,7 prosent det siste året.

Deg var ned 0,3 prosent i Kristiansand, mens oppgangen det siste året var på 1,5 prosent.

I Stavanger var det en nedgang på 0,1 prosent i april og ned 1,2 prosent det siste året. Omsetningstiden er imidlertid kommet ned til mer normale 40 dager, mens omsetningen er opp med 28 prosent sammenlignet med i fjor.

Gjennomsnittlig formidlingstid på landsbasis var 33 dager, ned fra 37 dager i fjor. I Oslo var det 14 dager.



Antallet solgte boliger hittil i år er 26824, ned 2,9 prosent fra samme måned i fjor, mens antallet boliger for salg så langt i år er opp med 1,3 prosent til 31090.

- Tilbudssiden stiger i alle byer, og øker mye i Oslo nå. Det er større konkurranse om kjøperne enn vi har sett på lenge, sier Vammervold Dreyer, og legger til at vi må tilbake til 2014 for å finne en tilsvarende økning.

Flatt i Obos

Tall fra OBOS viser at gjennomsnittsboligen i Oslo-området kostet 64263 kroner per kvadratmeter i april. I mars kostet gjennomsnittsboligen 65066 kroner, men Obos opplyser at Obos-prisene var uendret fra foregående måned.

- Trenden fra de foregående månedene fortsetter også i april. Et noe roligere marked, kombinert med at påsken også falt i april, gir en måned uten endring i prisene, uttalte OBOS-sjef Daniel K. Siraj tidligere i uken.

Siden april 2016 har Obos-prisene steget 18,5 prosent, og årsveksten er dermed opp fra 17,5 prosent i mars. Hittil i år har Oslo-prisene steget 1,2 prosent.

På landsbasis var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-tilknyttede boliger på 56.413 kroner i april. Det var opp 0,3 prosent fra mars og opp 16,5 prosent fra april i fjor.

Statistikken er basert på 604 eierskifter i (påskemåneden) april, mot 837 i mars og 836 i april 2016.

Her var det oppgang

Tall fra Garanti Eiendomsmegling viser at gjennomsnittsboligen kostet 38.356 kroner per kvadratmeter i april, 1,7 prosent mer enn i mars.

Prisoppgangen de siste 12 månedene var 8,5 prosent og uendret fra mars.

- Prisene stiger videre i april, og så langt i 2017 har prisene steget med 6,1 prosent. Prisoppgangen vitner om at boligmarkedet er solid. Det er god tilgang på nye oppdrag, men vi ser at det tar litt lenger tid å selge boligene, uttalte Garanti-sjef Stein Drogseth tirsdag.

Gjennomsnittlig antall omsetningsdager i april var 47 dager, seks dager mer enn i mars og 11 dager mer enn i samme periode i fjor.

Omsetningsdager betyr antall dager mellom første annonsedag og dagen der selger aksepterer budet.

