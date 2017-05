Bombeangrep mot utenlandske styrker i Kabul

Talsmann for helsedepartementet, Mohammed Ismail Kawusi, bekrefter at minst fire er drept og 22 mennesker er skadd. Angrepet fant sted like etter klokka 8 lokal tid, nær den amerikanske ambassaden og trafikknutepunkt rundt Massoud Square.

På den tiden, i denne delen av byen er tusenvis av mennesker på vei til jobb, hovedsakelig til offentlige institusjoner. Bilder på sosiale medier og rapporter fra afghanske medier tyder på at det er en kolonne med NATO-kjøretøy som var truffet, inkludert to tunge pansrede kjøretøyer. Ingen fra de amerikanske styrkene i Afghanistan eller NATOs operasjon Resolute Support har kommentert angrepet ennå.

Al Jazeera melder at det dreier seg om et selvmordsangrep mot NATO-kjøretøy.

Både IS og Taliban har flere bombeangrep på samvittigheten i Kabul. I begynnelsen av mars mistet 30 mennesker livet da opprørere forkledd som leger angrep et sykehus i byen. Hittil i år har det vært fem store bombeangrep i Kabul, der flere hundre sivile er drept eller skadd.