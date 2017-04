Bombejakt og opprydding ved Laksevåg i Bergen

Opptil fem udetonerte bomber kan ligge på bunnen av fjorden ved Laksevåg i Bergen. Nå skal det aktuelle området ryddes og dekkes til.

Tiår med industri og ubåtbunker i Nordrevågen har ført til omfattende forurensning. Nå skal Forsvarsbygg rydde opp og dekke til 25.000 kvadratmeter av sjøbunnen, melder NRK.

Det er tidligere funnet flere udetonerte bomber i området, som var mål for et omfattende britisk bomberaid i oktober 1944. Sist vinter ble en slik bombe uskadeliggjort.

- Fortsatt er det tre til fem objekter vi er usikre på og som må undersøkes nærmere. Det er mulig det ligger flere bomber der, sier seksjonsleder Torbjørn Henriksen i Skifte eiendom miljø, som er en del av Forsvarsbygg.



Det er avdekket 30 større objekter på sjøbunnen i Nordrevågen, men mye av det er rett og slett skrot.

På vegne av Forsvarsbygg, skal Bergen kommune rydde og dekke til bunnen med stein og betong, som en del av et større prosjekt for en renere Puddefjord. Prosjektleder Gry Stenersen i Bymiljøetaten sier de vil unngå å virvle opp for mye av sedimentene på bunnen, som inneholder forurensning som gjennom årenes løp har kommet fra industrien i området.

