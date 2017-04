ST. PETERSBURG / OSLO (Dagbladet): Rundt klokka 13.40 norsk tid eksploderte det på et tog mellom to t-banestasjoner i St. Petersburg.

Ifølge nyhetsbyrået Interfax fryktes det at minst ni personer skal være drept, og det er uklart hvor mange som er skadde. Ifølge Sky News, som siterer den russiske antiterrorkomiteen, skal 20 personer være skadd. Russlands helseminister opplyser ifølge Reuters at 47 personer skal være skadd.

Interfax får opplyst av kilder at overvåkningskamera kan ha fanget opp gjerningsmannen bak eksplosjonen. Dette er ikke bekreftet av offentlige myndigheter.

Det har kommet flere opplysninger om at bomben som forårsaket eksplosjonen, var tildekket. Ifølge nyhetsbyrået Interfax var den skjult i en koffert. Ifølge TV-kanalen REN TV var bomben kamuflert som et brannslukningsapparat. Ingen av disse to opplysningene er bekreftet av russiske myndigheter.

Ifølge nyhetsbyrået RIA var det trolig en hjemmelaget sprengladning fylt med nagler eller splinter som eksploderte.



Fant en bombe

Statsminister Dmitrij Medvedev kaller eksplosjonen et terrorangrep. Det skriver han på sin Facebook-side mandag ettermiddag, melder CNN.

Ifølge nyhetsbyrået AP er det også funnet en udetonert bombe, som nå er uskadeliggjort, på en av t-banestasjonene der eksplosjonen gikk av. Det opplyser den russiske antiterrorkomiteen. Ifølge Interfax skal den udetonerte bomben blitt funnet på metrostasjonen Sennaja Plosjtsjad.

Det russiske nyhetsbyrået RT skriver at bilder fra metrostatsjonen viser tjukk røyk og et ødelagt tog. Alle byens metrostasjoner skal nå være stengt.

- Mellom to stasjoner

Ifølge RT skal vitner ha fortalt om en eksplosjon og nyhetsbyrået skriver at det mistenkes å være en improvisert bombe som skal ha gått av i en av metrovognene.

BREAKING: Russian media: Putin offers condolences to the families of those killed in St. Petersburg subway explosion. — The Associated Press (@AP) April 3, 2017

RT melder at eksplosjonen skal ha funnet sted da toget befant seg mellom stasjonene Tekhnologitsjeskij Institut og Sennaja Plosjtsjad, noe nyhetsbyrået får bekreftet fra National Antiterrorism Committee.

På Twitter melder metroen i Moskva at de kommer til å sette inn ekstra sikkerhetstiltak, og at de vil bistå i St. Petersburg dersom det er nødvendig.

Overfor RT sier National Antiterrorism Committee at de har økt beredskapen i byen, i frykt for et potensielt nytt angrep.

En talsperson ved Pulkovo flyplass i St. Petersburg sier til nyhetsbyrået TASS at de også har iverksatt sikkerhetstiltak som følge av hendelsen.

- Flyplassen har økt beredskapen, inkluderende sikkerhetskontroller ved inngangen og sikkerhetskontrollene før avgang, sier talspersonen.

Putin var i byen

BBC skriver at president Vladimir Putin befant seg i St. Petersburg tidligere i dag, men er nå ute av byen.

- Jeg har allerede snakket med sjefen for spesialtjenesten, de jobber med å fastslå årsaken, sa Putins talsmann Demitry Peskov på et møte med Hviterusslands president Alexander Lukashenko.

- Det er for tidlig å snakke om årsak. Etterforskningen vil vise. Vi vurderer alle mulige årsaker. Både ikke-kriminelt og kriminelt, som terror, sier presidenten.

På russisk TV mandag ettermiddag sa Vladimir Putin at russiske myndigheter vil støtte de pårørende av de drepte, ifølge Sky News.

CNN har snakket med en mann som var på vei inn for å ta metroen på Sennaja-stasjon da hendelsen fant sted.

- I det øyeblikket følte jeg eksplosjonen komme nedenfra, alt var dekket av røyk, folk fikk panikk. Toget stoppet og evakueringen begynte nesten umiddelbart.

Satt opp sperringer

Dagbladets reporter, Morten Strand, som er på åstedet ved den veldig travle metrostasjonen midt i sentrum av St. Petersburg, melder at det er rolig på plassen. De skadde blir tatt hånd om av minst tolv ambulanser.

En kvinne som var om bord på toget sier til lokal radio at hun var i en t-banevogn, der en mann var åpenbart nervøs og stirret rundt seg. Hun kom seg ut av vogna på neste stasjon og ifølge radiokanalen smalt det sekunder etter.

- Dette tyder på at det er en terroraksjon, i så fall den første store terroraksjonen i St. Petersburg etter de tjetjenske krigene på 1990-tallet, sier Morten Strand.

- Ved Sennaya har politiet satt opp sperringer, folk står i stort alvor og snakker med sine kjære om det som har skjedd. Men det er rolig og folk er fattet.

