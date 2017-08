Bondevik: - Tror ikke KrF og Venstre går inn i regjering dagen etter valget

ARENDAL (Dagbladet): Eksstatsminister Kjell Magne Bondevik mener stortingsvalget 11. september kan få to utfall: - Enten så blir det rødgrønt flertall, da har ikke Erna Solberg noe valg, da må hun gå av. Eller så får de borgerlige flertall, sier Bondevik til Dagbladet.

- Det skjønner alle

- Hvis Frp vil fortsette, går ikke KrF og Venstre inn der. KrF fant det nødvendig å gå inn i en samarbeidsavtale sist for å skifte regjering, men jeg tror ikke det blir noen ny samarbeidsavtale. Erna kan styre med Frp alene, men det er ikke sikkert det går perioden ut. Det kan hende det kommer en sak de må gå av på. Det blir en sjanseseilas. Vi vil neppe få en Høyre-Venstre-KrF-regjering dagen etter valget. Erna kan ikke kaste ut Frp. Det skjønner alle, sier Bondevik.

Veterandebatt

Mandag kveld var han i debatt med de andre eks-partilederne Theo Koritzinsky (SV), Liv Signe Navarsete (Sp), Torstein Dahle (R), Odd-Einar Dørum (V) og Jan Petersen (H) under Arendalsuka, som en oppvarming før valgets første partilederdebatt på NRK i kveld.

Kjell Magne Bondevik, Høyres tidligere leder Jan Petersen og Venstres tidligere leder Odd Einar Dørum er enige om at årets valg blir svært jevnt.

- Kanskje vil vi ikke vite resultatet før dagen etter valget. Jeg tror det blir nervepirrende hele valgnatta igjennom, sier Dørum.

Jan Petersen, som satt i Bondeviks andre regjering fra 2001 – 2005, viser til at det i 2001 gikk hele to uker etter valget før man hadde et klart regjeringsalternativ.

Bondevik mener at det som skjer etter stortingsvalget kan bli enda mer viktig og spennende enn det som skjer før valget.

- Jeg har alltid vært imot at alle partiene skal marsjere opp bak de to store partiene Høyre og Arbeiderpartiet. Nå er det relativt uklart hvem som stiller opp bak disse to partiene og det blir spennende. Enten det blir Erna eller Jonas, kommer det til å gå veldig bra, tror Bondevik.

- Venstre avgjør

Partiveteranenes analyse er at småpartienes bevegelser rundt sperregrensa, hvem som får del i de 19 utjevningsmandatene, vil avgjøre. Dørum har tro på at Venstre vil krabbe over 4,1.

- Sperregrensa blir noe av valgnattas drama. Venstre avgjør, mener Dørum.

Flere hadde også bitt seg merke til at det har vært vanskelig å én hovedsak i dette valget.

- Den partilederen som i debatten i kveld greier å definere saken, har gjort en kjempejobb, mener Jan Petersen.