(Dagbladet): I et ferskt intervju med den amerikanske nyhetskanalen CNN går tidligere statsminister og KrF-politiker, Kjell Magne Bondevik, hardt ut mot Trumps innreiseforbud.

Dette skjer etter at Bondevik selv ble holdt tilbake i passkontrollen i USA, onsdag forrige uke.

I kveld skal den føderale ankedomstolen 9th U.S. Circuit Court of Appeals i San Francisco vurdere om innreiseforbudet til Donald Trump er juridisk holdbart eller ei. Høringa er ventet å starte ved midnatt, norsk tid.

- Jeg er sterkt imot denne innvandringspolitikken

I intervjuet med CNN tar Kjell Magne Bondevik stor avstand til Trumps innreiseforbud og innvandringspolitikk.

Til tross for at Bondevik-intervjuet skjer i etterkant av at han ble stanset i passkontroll selv, kritiserer han først og fremst Trumps innvandringspolitikk på det generelle plan, uten å nevne hvordan han selv ble påvirket av innreiseforbudet forrige uke.

- Jeg er sterkt imot denne innvandringspolitikken, og listen over sju muslimske land som bør nektes adgang til USA.

Videre forteller Bondevik at han tar avstand fra måten Trump generaliserer individer fra de syv muslimske landene:

- Jeg misliker virkelig at han behandler mennesker fra enkelte muslimske land som grupper og ikke som individer. Dette står i sterk motsetning til mitt syn på hva menneskeverd er, sier Bondevik til CNN.

Ble holdt igjen

Bondevik har et såkalt diplomatpass, som skal gjøre at det tar kortere tid å komme seg gjennom passkontroller, og inn i et land. Men da passkontrollørene oppdaget at diplomatpasset inneholdt et stempel med visum fra Iran, der Bondevik var på besøk for et år siden, oppstod en problematisk situasjon.

- Da jeg kom hit tirsdag kveld hadde jeg med meg diplomatpasset mitt og ESTA-visum. Den kombinasjonen har alltid fungert fint, og det gikk også bra da jeg var her i januar i fjor. Da sikkerhetsvakten gikk gjennom passet mitt, fant han et visum til Iran hvor jeg var i desember 2015, sa Kjell Magne Bondevik til Dagbladet like etter hendelsen.

Bondevik forklarte at han var tidligere statsminister, og regnet med at det skulle gå greit. Først etter en time med venting og spørsmål ble han klarert.

Passkontrollørene viste til en lov som de mente ble vedtatt for noen år siden, ifølge Bondevik:

- Det skulle ikke gå an å få godkjent ESTA-visum når man har vært i land som Iran. Jeg sjekket imidlertid visumet med ambassaden i Oslo før jeg dro, og de sa at det var gyldig. Jeg synes det var både uhørt og ganske provoserende. Jeg ber ikke om særbehandling, men at de bruker forstand og viser fleksibilitet, forklarte Bondevik til Dagbladet på onsdag.