Bondevik stoppet på flyplassen i USA

(Dagbladet): Da tidligere statsminister og KrF-politiker Kjell Magne Bondevik skulle gjennom passkontrollen i USA i går, ble han holdt tilbake, melder TV 2.

Bondevik har et såkalt diplomatpass, som vanligvis gjør at det tar kortere tid å komme seg inn i landet. Passet var imildertid stemplet med et visum fra Iran, hvor han var på besøk for over et år siden.

- Da jeg kom hit tirsdag kveld hadde jeg med meg diplomatpasset mitt og ESTA-visum. Den kombinasjonen har alltid fungert fint, og det gikk også bra da jeg var her i januar i fjor. Da sikkerhetsvakten gikk gjennom passet mitt, fant han et visum til Iran hvor jeg var i desember 2015, sier Kjell Magne Bondevik til Dagbladet.

Han ble så ført inn på et rom og fikk beskjed om at de måtte sjekke nærmere.

- «It's no big deal», sa han til meg. Da jeg kom inn i rommet presenterte jeg passet og ESTA-visumet og forklarte hvorfor jeg var der. Jeg forklarte at jeg hadde diplomatpass fordi jeg er tidligere statsminister og regnet med at det skulle være greit. Jeg skulle vel ikke representere noen trussel eller noe problem for USA

Det tok imildertid en time før Bondevik ble klarert.

- De viste til en lov som de mente ble vedtatt for noen år siden. Det skulle ikke gå an å få godkjent ESTA-visum når man har vært i land som Iran. Jeg sjekket imidlertid visumet med ambassaden i Oslo før jeg dro, og de sa at det var gyldig. Jeg synes det var både uhørt og ganske provoserende. Jeg ber ikke om særbehandling, men at de bruker forstand og viser fleksibilitet.

Inne på rommet Kjell Magne Bondevik ble ført inn på, satt det mellom 50 og 100 mennesker fra blant annet Iran og Somalia.

- De er jo nærmest svartelista som følge av innreiseforbudet. Jeg reagerer på at det så ut som om hele grupper ble tatt ut. For meg er det et grunnleggede prinsipp at mennesker skal behandles som enkeltindivider, mens Trump nå tar for seg hele grupper og land. Jeg synes jo hele forbudet er uhørt. Jeg har hatt møter med flere politikere her i USA og med ledelsen i Oslosenterets samarbeidspartner National Democratic Institute. Mange er veldig bekymra, ikke bare for dette, men for den konfronterende linja Trump ellers fører.