Boris Johnson vil ha David Cameron som ny Nato-sjef

Storbritannias utenriksminister Boris Johnson skal ha ønske om at landets tidligere statsminister David Cameron går for jobben som NATOs neste generalsekretær.

Cameron skal ifølge Financial Times være tilbakeholden etter at han sluttet som parlamentsmedlem i september i fjor. Samtidig skal nåværende NATO-leder Jens Stoltenberg bli sittende til enten 2018 eller 2019.

NATOs generalsekretær er alltid en europeer. Storbritannias interesse i Cameron som ny leder kan bli sett på som statsminister Theresa Mays videre forpliktelse til et europeisk samarbeid til tross for at landet har valgt å forlate EU.

Ifølge avisen er noen europeiske NATO-diplomater skeptiske til Cameron som ny leder etter måten han styrte landet inn i brexit.

- Måten han ledet Storbritannia, inn i en situasjon der han hadde en folkeavstemning som førte til brexit, var ikke særlig lurt. Det kan bli sett på som at Storbritannia strammer grepet rundt NATO og søker mer innflytelse i å forme relasjoner mellom alliansen og EU. Noen ville sagt «ikke sjans» til det, sier en diplomat til avisen.

