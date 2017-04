Børsens trollmann

(Finansavisen): - Jeg tror fortsatt ikke man kan time markedet, men man kan ha en oppfatning om aksjer skal opp eller ned, selv om også det kan slå feil. Stort sett lønner det seg å ha en strategi, og holde på den, sier Ivar S. Løge.

I 2015 klokket Løge inn en avkastning på 31,2 prosent, mens hovedindeksen var opp 6 prosent. I fjor oppnådde han nye 31,8 prosent avkastning, mens hovedindeksen var opp 7 prosent. Totalt er Løges norske aksjer opp 73 prosent på to år, mens børsen kun har steget 13.

Nå er han mest fristet til å selge noen av favorittaksjene, men lar likevel være.

- Det å selge lakseaksjer kan fremstå riktig etter et par måneder, men etter et par år har man gjerne ikke kommet inn i markedet tidsnok til en ny boom, sier Løge.

Snart milliardær

Sine første millioner tjente Ivar S. Løge på postordrevirksomhet. Siden har han tjent mye mer penger som investor i norske og utenlandske aksje- og rentepapirer. I fjor endte Ivar S. Løge AS med et resultat på 74,7 millioner kroner, mens hans egen stiftelse med samme navn endte med 14,3 millioner i pluss.

Løges imperium hadde ved utgangen av fjoråret en verdi på 896 millioner kroner, men også inneværende år har gitt avkastning, og i går var nettoverdien oppe i 930 millioner kroner.

Verdiene er bygget opp ved hjelp av en fast strategi som Løge har holdt fast ved i mange år. Den tilsier at han skal ha 60 prosent av verdiene i aksjer og 40 prosent i rentepapirer. Deretter skal porteføljen rebalanseres ved avvik på 4 prosentpoeng, og nå er Løges aksjeportefølje farlig nær 64 prosent.

- Jeg stanger mot taket og vurderer å selge aksjer. Men jeg har ingen klar formening om hva jeg skal selge. Jeg er mer opptatt av hva jeg skal kjøpe av rentepapirer i stedet, sier Løge.

Vinnere er blitt tapere

I tillegg til avkastningen på 31,8 prosent på den norske aksjeporteføljen hadde Løge en solid utenlandsk aksjeportefølje slik at samlet aksjeavkastning utgjorde 16 prosent.

- Jeg er veldig fornøyd med fjoråret ettersom jeg gjorde det vesentlig bedre enn indeks enten man ser på norske eller utenlandske aksjer. Det samme gjelder renteavkastningen, sier Løge.

Renteporteføljen endte opp 5,5 prosent slik at total avkastning for Løges verdier ble 12 prosent.

De største bidragsyterne i fjor var Komplett Bank, opp 64 prosent, foran lakseaksjer som Marine Harvest, opp 30 prosent, Salmar, opp 66 prosent, og Bakkafrost, opp 30 prosent.

I år er det de utenlandske aksjene som har dratt lasset for Løge som hittil i år er ned på sin norske aksjeportefølje.

- Aksjene som gikk bra i fjor har gått vesentlig dårligere i år. Riktignok har jeg redusert posten i Komplett Bank kraftig, men den slår likevel ut. Jeg har imidlertid ingen planer om å redusere ytterligere.

De største postene er Komplett Bank, B2 Holding, Sparebanken Vest, Marine Harvest og SR-Bank. De største postene totalt er en andel hos Cevian Capital på 75 millioner samt et aksjefond med navnet Nordea Stabil aksje global etisk.

Jakter netthandel-oppkjøp

- Jeg handler ikke nødvendigvis så veldig ofte. Det kan gjerne gå en måned uten at jeg rører porteføljen, sier Ivar Løge.

- Hva bedriver du da tiden med?

- Dette er ingen ni-til-fire-jobb. Det er en livsstil. Det viktigste er å lese Finansavisen daglig. Det føler jeg er viktigere enn å lese all verdens analyser. Jeg leser også en god del utenlandske medier, men det at man ikke gjør noe er også med på å stimulere tankevirksomheten.

Løges gamle postordrevirksomhet sliter imidlertid fortsatt. Som følge av restrukturering til netthandel måtte han for første gang bokføre underskudd i virksomheten i 2015 på 3 millioner, og i fjor tapte han nye 2 millioner.

- Det er en business med økende konkurranse der vi ser at vi er for små. Derfor ser vi på en oppkjøpskandidat i Sverige for tiden slik at vi skal få større volum å fordele de faste kostnadene på, sier Løge.

Flere nyheter:

Trygve Hegnar: «Bøndene tøyser fælt»

Har tjent fett etter Bagatelle-retrett

Boligbygger tjente over 200 millioner