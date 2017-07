Børskrasj til 106 milliarder

(Hegnar.no): Tesla falt nye 5,6 prosent på Nasdaq torsdag og har med det falt 20,2 prosent fra all-time high for en drøy uke siden, den 23. juni, på 386,99 dollar.

Fallet har kommet i løpet av bare seks børsdager (4. juli var børsen stengt) og børsverdien på elbilprodusenten har dermed falt med tilsammen 12,71 milliarder dollar, tilsvarende 106,5 milliarder kroner.

Fallet har kommet i kjølvannet av en kraftig oppgang i år, og til tross for fallet den siste drøye uken, er aksjen fremdeles opp 44,55 prosent siden nyttår.

Leverer færre biler enn ventet

Fallet er blitt forsterket av at selskapet leverte færre biler enn mange hadde ventet i 2. kvartal. Guidingen for 2. kvartal lød på 23.500 biler, mens det ble levert 22.000. Forventningene lå ifølge CNBC på 24.500.

I 1. halvår lød guidingen på 47.000 - 50.000 biler, mens det ble leverte 47.100 biler. I tillegg ble det produsert flere biler til lager enn ventet, hele 3.700.

CNBC viser til at en rekke analytikere, deriblant fra Goldman Sachs og Bernstein, i oppdateringer de to siste dagene, har uttrykt skuffelse over elbilprodusentens tall for 2. kvartal.

Kan falle over 40 prosent?

Goldman Sachs har også en salgsanbefaling på aksjen og analytiker David Tamberrino senket mandag sitt kursmål på aksjen fra 190 til 180 dollar, noe som tilsier at han mener aksjen fremdeles har en nedside på 41,7 prosent.

Tamberriono mener at etterspørselen etter både Model 3 og Model X nå flater ut og at selskapet kan få problemer med å oppfylle salgsmålene for 2017.

Investor og forvalter Jan Petter Sissener, som innrømmer at han gikk short i aksjen litt for tidlig, skriver i en sms til Hegnar.no at dette nok bare er begynnelsen og at han begynner å nærme seg breakeven på shorten, som er på ca. 300 dollar.

