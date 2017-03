Bråk da tyrkisk politiker holdt folkemøte i Sverige: Kvinnelig demonstrant ført skrikende ut

Et folkemøte med AKPs internasjonale sekretær Mehmet Mehdi Eker i Fittja sør for Stockholm, ble søndag ettermiddag avbrutt av en kvinnelig demonstrant.

Det melder NTB.

Tyrkia og flere EU-land har røket i tottene på hverandre når ministre og andre toppolitikere fra det tyrkiske regjeringspartiet AKP har blitt nektet å drive valgkamp for den kommende folkeavstemningen i Tyrkia blant tyrkere bosatt i europeiske land.

I Sverige var AKPs internasjonale sekretær Mehmet Mehdi Eker på besøk søndag. Han hadde fått lov av svenske myndigheter til å delta på et politisk møte i Fittja, der over 300 tyrkiske innvandrere hadde møtt opp, ifølge NTB.

Ført ut

Mens Eker sto og talte, begynte en kvinne blant tilhørerne å rope i salen. Hun ble raskt ført ut, og deretter ble en mann i rullestol også ført ut av salen. Etter møtet hadde en gruppe demonstranter samlet seg utenfor møtelokalet. De ropte slagord mot Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Et stort politioppbud var på plass for å skille demonstrantene fra AKP-tilhengerne.

Folkeavstemningen i Tyrkia i april handler om hvorvidt grunnloven kan endres slik at Erdogan får mer makt.

Ordkrig

Tyrkia er for tiden i hissig ordkrig med en rekke europeiske land, senest Nederland, som har nektet tyrkiske ministere å holde politiske møter i forkant av den kommende folkeavstemningen om grunnlovsendringer i Tyrkia.

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu ble lørdag nektet landingstillatelse i Nederland, og landets familieminister Fatma Betul Sayin Kaya ble stanset på grensa da hun forsøkte å ta seg inn med bil.

Tyskland har også nektet tyrkiske statsråder å holde møter, og det samme har flere andre europeiske land.

På turné

Som Dagbladet har meldt i dag er det tidligere parlamentsmedlemmet Cuma Icten nå i Norge for å ha samtaler med eksil-tyrkere her. I følge de som organiserer møtene til Icten er det naturlig at den kommende folkeavstemmingen vil bli diskutert.

Flere tyrkiske topp-politikere gjennomfører eller planlegger besøk over hele Europa for å holde valgmøter i forkant av en folkeavstemming 16. april.

Da legges grunnlovsendringer fram for folket som vil gi president Erdogan betydelig utvidede fullmakter.

- De tyrkiske karrateristikkene av vestlige demokratier og utfallene mot Holland betyr at et møte nå vil tolkes som at Danmark ikke er så bekymret for utviklingen i Tyrkia. Det er absolutt ikke tilfelle, sier Rasmussen.