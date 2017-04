Brann i enebolig i Sola

Det er full fyr i en enebolig i Sola natt til mandag. En person er registrert på adressen.

- Vi har ikke gjort rede for vedkommende ennå, og det er for varmt og for mye ild til at røykdykkere kan gå inn og undersøke huset. Vi jobber med å finne ut om det faktisk bodde noen i huset, sier operasjonsleder Jøran Solheim i Sør-Vest politidistrikt til NTB.

Han sier det er vindstille og ingen umiddelbar fare for spredning eller behov for evakuering.

Politiet fikk melding om brannen ved 2.30-tiden.

