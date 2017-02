Brann i fjøs i Møre og Romsdal - 30 sauer skal ha brent inne

Vet du noe mer om denne saken? Har du bilder? Tips oss: epost: 2400@db.no telefon: 2400 0000, mms og sms: 2400

(Dagbladet): Så mange som 30 dyr skal ha brent inne i et fjøs i Øvstedalen i Tresfjord i Vestnes kommune, onsdag kveld.

Politiet fikk melding om brannen klokka 23.39. Ti minutter seinere var brannvesenet framme på stedet, og fjøset var da overtent.

- Det er et sauefjøs som er totalt overtent. Et større antall sau inne i bygget skal være døde. Men brannvesenet skal ha klart å berge ut noen dyr, sa operasjonsleder Per Åge Ferstad til Dagbladet like etter midnatt.

Ferstad opplyser til NTB at mellom 10 og 15 sauer ble reddet ut av fjøset i en tidlig fase av brannen, men et stort antall døde.

- Brannen er slukket, men det er fortsatt såpass mye varme på stedet at det ikke går an å ta seg inn i fjøset. Cirka 30 sauer er savnet og trolig døde, sa operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB rundt klokka 1.30.