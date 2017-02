Brann i fjøs i Møre og Romsdal - et titalls sauer skal ha brent inne

Vet du noe mer om denne saken? Har du bilder? Tips oss: epost: 2400@db.no telefon: 2400 0000, mms og sms: 2400

(Dagbladet): Flere dyr har trolig brent inne i et fjøs i Øvstedalen i Tresfjord i Vestnes kommune, onsdag kveld. Ifølge 110-sentralen er det flere dyr inne i fjøset.

Brannvesenet er på stedet, og melder at fjøset er totalt overtent.

- Det er et sauefjøs som er totalt overtent. Et større antall sau inne i bygget skal være døde. Men brannvesenet skal ha klart å berge ut noen dyr, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad til Dagbladet.

Ifølge personen som meldte om brannen skal rundt 30 sauer ha mistet livet, opplyser politiet.

Politiet fikk melding om brannen klokka 23.39. Ti minutter seinere var brannvesenet framme på stedet. Det skal ikke være fare for spredning.

Dagbladet kommer tilbake med mer.