Brann i kårbolig i Sør-Trøndelag

(Dagbladet): Det brenner i et eldre bolighus i Drivdalen i Oppdal i Sør-Trøndelag. Bolighuset ligger på en gård, men det skal ikke være fare for at brannen sprer seg til andre bygninger på gården.

- Huset er overtent. Det var ei stund fare for spredning, men brannvesenet melder at de har kontroll. Det skal utover ettermiddagen drives slukningarbeid, sier Ole Petter Hollingen, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Huset er bebodd av flere personer og alle er gjort rede for.

Hollingen sier at de foreløpig ikke har noen teori om hva som er årsak til brannen eller hvor den startet.

Politiet fikk melding om brannen klokka 15.27.