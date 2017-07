Brann i Larvik: Vurderer å stenge E18

Røyken stiger fortsatt etter brannen i barkeanlegget i Larvik. Brannen startet i går og nå skriver VG at politiet vurderer å stenge E18.

- Vi sender patruljer dit igjen nå som skal vurdere om E18 må stenges, sier operasjonsleder Inge Omli Landsrød i Vestfold politidistrikt, til VG.

Brannen skal være under kontroll, men politiet opplyste at det ikke finnes noen prognoser for når den blir slukket.

- Det siste vi har fått beskjed om, er at dette kan ta flere dager å slukke, sier operasjonsleder Inge Omli Landsrød i Vestfold-politiet til NTB tidligere i dag.

Det har brent gjennom hele natten, og barkhaugene som opprinnelig var seks meter høye, har krympet til fire meter. Fortsatt er barken så kompakt at det er vanskelig for vannet å komme til.

Lørdag kveld gikk et brannhelikopter i skytteltrafikk med 3.000 liter vann om gangen for å delta slukkingen.

Saken oppdateres