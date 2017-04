Brann i misjonshus i Skien

(Dagbladet): Politiet melder på Twitter at de klokka 18.22 fikk melding om at det brenner i et misjonshus som tilhører Telemark Chin Baptist Church på Kjørbekk i Skien.

- Vi har fått melding om at det er funnet en tørrkokt kjele. Det var et arrangement der tidligere i dag, men ingenting tyder på at det er brann der. Vi har ikke fått melding om at det er personer der, sier Vidar Aaltvedt, operasjonsleder i Telemark politidistrikt, til Dagbladet.

- Det kommer røyk ut av vinduene, så det er en betydelig mengde røyk i lokalet, sier Aaltvedt, som opplyser at man har kontroll på brannen.