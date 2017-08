Brann i skyskraper i Dubai

(Dagbladet): Det brenner i skyskraperen Torch Tower i Dubai, skriver Gulf News.

Det er publisert en rekke bilder av brannen på sosiale medier. Skyskraperen er en boligblokk.

En talsmann for politiet i Dubai sier til Gulf News at brannen brøt ut i niende etasje og spredde seg derfra.

- Sivilforsvaret og politiet er nå på stedet for å få kontroll på brannen, sier talsmannen.

Dubais myndigheter skriver like over midnatt på Twitter at Torch Tower er evakuert.

Det er foreløpig uvisst om samtlige beboere har kommet seg ut, og om noen er skadd.

- Vi har ikke fått meldinger om noen skader så langt, skriver myndighetene på Twitter.

Skyskraperen brant også i 2015. Da ble sju personer behandlet for røykskader, og bilder fra den gangen viste at brannavfall raste fra bygningen.

Journalist John O'Nolan, som er bosatt i Dubai, la ut bilder av brannen like før klokka 23.00 torsdag kveld og meldte da at brannen akkurat hadde startet.

Ifølge ham var det mye brannavfall som falt fra bygningen.

- Brannen sprer seg raskt, skriver han.

Han skriver rundt 23.35 at han bare befinner seg et par hundre meter unna.

- Bekymringsfullt nok hører vi ikke noen sirener, skriver han.

En time sener ser det fremdeles ikke ut til at myndighetene har kontroll over brannen.

Growing really fast again now holy shit. pic.twitter.com/uLpPIkNb5m — John O'Nolan @ 🇦🇪 (@JohnONolan) August 3, 2017

- Brannen vokser raskt igjen nå. Herregud, skriver O'Nolan.

Skyskraperen er hele 336,8 meter høy og er en av verdens høyeste boligblokker.

Saken oppdateres