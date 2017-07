Brann på eldresenter i Telemark

(Dagbladet): Politiet i Telemark meldte 16.55 i dag om røykutvikling på Heistad eldresenter i Porsgrunn.

Brannvesenet i Telemark melder også at de rykket på brannen til eldresenter.

17.05 melder politiet at brannvesenet har begynt slukning. Politiets opplysninger tyder på at senteret er et dagsenter uten pasienter nå.

Ti minutter etter skriver de på Twitter at de har kontroll på brannen, og at det ikke er behov for evakuering av personer.

Brannen skal imidlertid være kraftig.

- Det er full fyr. Totalt fire brannbiler har rykket ut, derav tre fra Porsgrunn og én fra Skien, sier Odd Ragnar Wik, operatør ved Alarmsentralen Telemark, til Dagbladet.

Wiik legger til at den første meldingen om brannen kom klokka 16.42, før forbipasserende meldte om synlige flammer tre minutter senere.

Dagbladet oppdaterer saken