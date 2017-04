Brannvesenet i Midt-Hedmark skal granskes

ELVERUM (Dagbladet): Kontrollutvalget i Elverum kommune har fredag blitt enige om at en varslersak i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) skal granskes av et eksternt selskap.

Det kom fram på et møte i rådhuset i byen i formiddag. Flere av kommunene som eier brannselskapet hadde i forkant bedt om at saken ble gransket.

Frode Negård (48) var brannmester og hovedtillitsvalgt i MHBR, da han i 2013 varslet mot brannsjef Nils-Erik Haagenruds lederstil. Han varslet på nytt i 2016, og siden har han i Dagbladet fortalt hvordan han mener seg frosset ut av arbeidsgiveren.

Han er i dag 100 prosent sykmeldt, som følge av saken.

Alle representantene på møtet var enige i at saken bør undersøkes av Hedmark revisjon IKS.

- Viktig å gå inn

- Både på vegne av de som står midt oppi saken, styret og eierkommunene, er det viktig å gå inn i denne saken nå. Vi klarer ikke se hvorfor ikke Hedmark IKS skulle gått inn i saken, sier lederen i kontrollutvalget, Torbjørn Bækkevold.

Dagbladet var til stede på møtet.

Dagbladet har snakket med et titalls tidligere og nåværende brannmenn som forteller om årevis med dårlig arbeidsmiljø. De mener «det ikke er rom for å si sjefen imot»; påstander som brannsjefen tilbakeviser på det sterkeste.

- Følger du ikke Haagenrud helt, så utelater han deg. Da blir du sendt ut i kulda, har en tidligere ansatt brannmann sagt til avisa.

Haagenrud avviser påstandene. Styreleder i selskapet, Sven-Inge Sunde, sier på sin side at han har full tillit til brannsjefen. Ingen av de to har tidligere ønsket å kommentere saken.

- Alle dører åpne

- Sånn det framstår i media, så har dette pågått i et bredt spekter av tid. Det går i ytterste fall ut over renomeet til kommunen, med det som står i media nå. Vi holder alle dører oppe, og er ikke forutinntatt på noen måte, når vi nå går inn i saken, sa Morten Alm Birkelid under møtet.

Han fortalte at han var kjent med at også Alvdal kommune skulle behandle saken.

- Da ble det kjent for meg at Dagbladet skrev om saken. (...) Vi ble enige om at denne saken må tas ganske raskt opp; vi kan ikke se på den om to, tre år, det må skje nå, sa Birkelid.

Han presiserte at det ikke er Hedmark revisjons oppgave å gå inn i selve personalsaken mellom Haagenrud og varsleren Negård. Etter møtet sa han til Dagbladet at to til tre personer i selskapet nå skal granske MHBRs håndtering av varslingen og varsleren er gjort i tråd med arbeidsmiljøloven.

- Mange involverte

- Nå skal vi sette oss ned og se på hvilken rekkefølge vi skal gjøre dette i. Det er et stort selskap med mange involverte, sier Birkelid.

Følgende skal nå kartlegges:

Det må kartlegges hvor mange henvendelser som er gjort og hvor mange av disse som er dokumentert.

Det må vurderes om hver enkelt henvendelse til ansvarlig ledelse representerer en henvendelse med påstander om kritikkverdige forhold/varsel.

Det må undersøkes om MHBR har dokumentasjon for at henvendelsen om påståtte kritikkverdige forhold er registrert og arkivert.

MHBR må ha dokumentasjon for at henvendelsen om påståtte kritikkverdige forhold er håndtert.

- Blanke ark

- Vi går inn i saken med blanke ark, uten forutinntatthet. Nå må vi finne ut hvilken rekkefølge vi skal gjøre dette i, samtidig som vi måtte ivareta det som komme fram av personopplysninger. Det kommer til å være to, tre personer som jobber med denne saken, sier Birkelid i Hedmark revisjon IKS.

Frode Negård var selv med på møtet. Ingen representanter fra MHBRs ledelse eller styre var til stede på møtet.

- Det er fint å skje at det nå skjer ting, sier Negård.

Granskningen skal være ferdig innen 31.10.17.

Det har ikke lyktes Dagbladet å få kommentar fra styreleder Sven-Inge Sunde i MHBR eller brannsjef Nils-Erik Haagenrud.