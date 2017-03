Brasils president flytter fra palasset: - Kan det være spøkelser?

(Dagbladet): Brasils president Michel Temer (76) og hans kone Marcela (33) orker ikke lenger å bo i Alvorada-palasset i Brasilia. Han skylder på dårlige vibber og spøkelser.

- Jeg følte det var noe rart. Helt fra den første kvelden fikk jeg ikke sove der. Det var dårlig energi, sier president Temer til magasinet Veja, i følge AFP.

Dermed flyttet presidenten, kona, som er en tidligere skjønnhetsdronning, og deres sønn, Michelzinho (7), ut fra palasset som fortoner seg som et drømmehus for alle andre. Det har både badebasseng, fotball-bane, kapell, lege-senter og en stor park.

- Marcela følte det på samme måten som meg. Bare Michelzinho, som løp over alt, likte seg, sier presidenten.

- Vi begynte å spørre oss: kan det være spøkelser?, sier han til magasinet.

I følge avisa Globo sendte Marcela Temer bud på en prest for å få drevet ut spøkelser og onde ånder, uten at det hjalp.

Nå har statsoverhodet tatt med seg familien og flyttet ned i veien til visepresidentens residens. Her kjenner de seg hjemme for det var her Temer bodde inntil i fjor, da president Dilma Rousseff ble stilt for riksrett etter å ha forbrutt seg mot regnskapsloven i arbeidet med statsbudsjettet.