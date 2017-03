Brende: - De som står bak overgrep og drap på sivile i Sør-Sudan, skal holdes ansvarlig

Utenriksminister Børge Brende (H) vil intensivere arbeidet for å få slutt på krigen som har ført til hungersnød i Sør-Sudan.

- Norge har lenge ment at FNs sikkerhetsråd må innføre målrettede økonomiske sanksjoner mot dem som hindrer fredsprosessen. Innføring av et våpenembargo er også langt på overtid, sier Brende til Dagbladet via sin kommunikasjonsavdeling.

Med «målrettede sanksjoner» menes straffetiltak mot enkeltpersoner i regjeringsapparatet og blant opprørerne - for eksempel å nekte dem innreise og fryse deres eiendeler utenfor Sør-Sudan.

- Må bruke press

Norge er allerede tilsluttet EUs embargo mot landet, men utenriksministeren vil ha et verdensomspennende forbud for å stanse våpenstrømmen.

- Lederne i Sør-Sudan har hatt lang tid på seg til å vise at de ønsker fred, nå må vi bruke press. Det haster å få stanset kamphandlingene og få inn nødhjelp. Norges klare budskap til partene er at det ikke finnes noen militær løsning på konflikten. De som velger dette sporet og de som står bak overgrep og drap på sivile, skal holdes ansvarlig, sier Brende.

Utenriksministeren gjør det klart at han støtter arbeidet med å opprette en domstol for å straffeforfølge overgrep.

135 mill. - kan økes

- Det må raskt etableres en bred og inkluderende politisk prosess, bygget på fredsavtalen fra 2015. Nå betyr det å engasjere regjeringen og opposisjonsgruppene for å jobbe for en umiddelbar stans i kamphandlingene.

Brende forteller at Norge og den såkalte troikaen som hjalp til med å etablere fredsavtalen i 2015 - USA, Storbritannia og Norge - sammen med FN har drevet et intenst skytteldiplomati for å bidra til dette.

Han sier at Norges innsats for å lindre hungerskatastrofen i Sør-Sudan, i 2017 består av 135 millioner kroner til akutte humanitære behov, og at han «vil se på en ytterligere økning».

Midlene kanaliseres gjennom de norske organisasjonene som jobber i Sør-Sudan, FN og andre internasjonale organisasjoner.