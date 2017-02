Brende kaller ny israelsk lov bekymringsfull og totalt uakseptabel

- Det er dypt bekymringsfullt og totalt uakseptabelt at en lov som legaliserer bosettinger bygget på privateid palestinsk land er vedtatt i Israel, sier utenriksminister Børge Brende til NRK. Han sier også at dette er i strid med folkeretten.

- Ved å autorisere ekspropriasjon av privat palestinsk eiendom på Vestbredden og underlegge denne israelsk sivil jurisdiksjon, krysses en grense, sier Brende i en kommentar til NTB.

Han påpeker at denne loven sår alvorlig tvil om Israels erklærte støtte til tostatsløsningen.

Loven ble vedtatt med 60 mot 52 stemmer sent mandag. Loven omfatter flere tusen boliger, mange av dem i såkalte utposter som er blitt etablert på palestinsk land på Vestbredden uten israelsk godkjenning.

FN krever full byggestans

- Vi stemmer i kveld over retten til vårt land. Vi stemmer i kveld over forbindelsen mellom det jødiske folk og dette landet, sa Ofir Akunis fra Likud-partiet under debatten før avstemningen.

- Hele dette landet er vårt. Alt sammen, fortsatte Akunis som er vitenskapsminister i statsminister Benjamin Netanyahus regjering.

Israelske myndigheter har den siste tiden bygget stadig flere jødiske boliger på okkupert grunn i Øst-Jerusalem og på Vestbredden. Slik bygging er ifølge FN i strid med folkeretten.

Lille julaften brøt USA sin langvarige praksis med å legge ned veto i Israels favør. Det førte til at FNs sikkerhetsråd krevde at Israel iverksetter «full byggestans i bosetningene på Vestbredden». Men Israel og statsminister Benjamin Netanyahu lot seg ikke vippe av pinnen.

- Vil bygge tusenvis av hjem

- Israel er et land med nasjonal stolthet, og vi snur ikke det andre kinnet til, sa Netanyahu i slutten av desember.

I stedet offentliggjorde Israel at de vil bygge tusenvis av nye hjem i Øst-Jerusalem, samtidig som de tilbakekalte utsendinger, kuttet bistand og truet de 14 landene som stemte for resolusjonen i FN.

I går gikk Israel et skritt videre og nasjonalforsamlingen Knesset vedtok loven som legaliserer flere tusen boliger på privat, palestinsk land på den okkuperte Vestbredden.

(NTB/Dagbladet)