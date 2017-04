Brev funnet ved Dortmund-bussen. Avsenderen tar på seg ansvaret for angrepet

(Dagbladet): Tysk politi har funnet et brev ved stedet der Borussia Dortmunds spillerbuss i kveld ble rammet av tre eksplosjoner. Brevets avsender tar på seg ansvaret for angrepet, melder AP.

Spiller Marc Bartra (26) pådro seg skader i håndleddet da eksplosjonene i 19-tida gikk av i en hekk ved utkjøringen fra spillerhotellet, i Dortmund-bydelen Höchsten. Champions League-kvartfinalen er Monaco ble utsatt til i morgen.

Politiet har i kveld saumfart området rundt åstedet, og har altså ifølge en tjenestemann i påtalemakten funnet brevet.

Ruter knust

Flere ruter på bussen ble knust i eksplosjonene. Spiller Towart Roman Bürki forteller at folk dukket da de hørte det voldsomme smellet.

- De som kunne, kastet seg ned på golvet. Vi visste ikke om det ville komme enda mer, sier Bürki til storavisa Bild.

Bartra blir seint i kveld operert for brudd og fremmedlegemer i høyre håndledd, ifølge klubben - som ønsker ham god bedring.

Dortmunds direktør Hans-Joachim Watzke sier ifølge ESPN at laget er i sjokk etter angrepet, men håper samtidig at spillerne vil være i form til å gå på banen i morgen.

Flere hendelser

Uttalelsen fra tjenestemannen sier ikke noe om hvem som står bak angrepet mot bussen, eller hva motivet var. Men tysk fotball har flere ganger det siste halvannet året vært påvirket av terror.

I fjor sommer ble en syrisk flyktning pågrepet i delstaten Rheinland-Pfalz, mistenkt for å planlegge et angrep mot Bundesliga-åpningen 26. august. I november 2015 ble to landskamper avlyst - mot Frankrike under terrorangrepene i Paris og mot Nederland noen dager seinere, da politiet fant eksplosiver utenfor stadion i Hannover.