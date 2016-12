Brian og Dorthe lager gratis mat til hundrevis av fattige på sitt eget kjøkken

På knappe ti uker har ekteparet Brian og Dorthe Såby fra Karby i Danmark laget over 3000 porsjoner mat til de som ikke har råd til det selv. Brian er utdannet kokk og han og kona lager all maten hjemme på sitt eget kjøkken.

Det hele startet med at ekteparet tilbød mat til en som søkte hjelp på Facebook. Så ballet det på seg.

- Vi håpet på å hjelpe ti til tolv familier, nå har vi vært så heldig å få hjulpet 300-400. Vi har ikke mulighet til å gi dem 1000 kroner til mat, med vi kan sørge for at de får et godt måltid, forteller Brian til Dagbladet.

- Det er skremmende at det er så mange som trenger hjelp. Vi tror dessverre at dette bare er toppen av isfjellet, fortsetter han.

Nå lager de mat for å gi bort hver eneste dag. Og er det noen som ikke har mulighet til å hente, kjører de maten hjem til dem. Det er alle typer mennesker som får mathjelp fra familien Såby, alt fra barnefamilier til unge og eldre. Fellesnevneren er at de har det trangt økonomisk.

- Det er alltid folk innom hjemme hos oss. Vi sier at vi bor i en varmestue. Der det er hjerterom er det husrom, slår Dorthe fast.

Fikk selv hjelp

Ekteparet har ikke alltid hatt det lett selv, men de har likevel tatt seg tid til å hjelpe andre mennesker. Da begge ble hardt rammet av sykdom for ett år siden, opplevde de å få uvurderlig støtte fra familie og venner.

- Vi var vandt til å klare oss selv, men det kunne vi ikke da. Vi fikk masse hjelp, blant annet til å passe huset, gjøre rent, lage mat og passe hundene. De gjorde alt. Det var med på å gi oss kreftene tilbake, sier Brian.

Støtten de selv opplevde, inspirerte den lille familien til å selv strekke ut en hånd og hjelpe andre i en vanskelig situasjon. Nå håper de å inspirere andre til å hjelpe og forteller at de gladelig hjelper andre til å komme i gang.

- Går herfra med hevet hode

Brian og Dorthe bruker sosiale medier for å nå ut til de som trenger hjelp.

- De behøver ikke fortelle hele historien sin, det har vi ikke behov for å vite. Vi trenger bare å vite at de trenger hjelp og at de er oppriktige, sier Brian til danske TV 2.

Han forteller at mange ikke er særlig høye i hatten når de kommer på døra, men at de går derfra med hevet hode.

- Det er utrolig vanskelig å be om hjelp, i alle fall fra noen du ikke kjenner, så vi har enorm respekt for de vi deler ut mat til. Det er virkelig stort det de gjør. Heldigvis smiler folk og er glade når de går herfra, sier det ydmyke ekteparet til Dagbladet.

- Uvirkelig

Etter Dorthe og Brian fortalte sin historie i danske medier, har det rent inn med positive henvendelser. Flere ønsker å bidra til prosjektet.

- Det er uvirkelig med all oppmerksomheten. Det er helt vilt. Vi er bare vanlige mennesker, men vi er veldig stolte, sier Dorthe.

I begynnelsen betalte de for all maten selv, men nå får de flere donasjoner i tillegg til faste sponsorer. I tillegg til hjemmelagede måltider gir de bort frukt, brød, pålegg og meieriprodukter. På spørsmålet om de har planer om å fortsette med matlagingen, er det ingen tvil.

- Det føles helt fantastisk å hjelpe andre på den måten. Det gir oss stor glede og vi er veldig takknemmelige. Vi kan ikke stoppe nå, slår Brian fast.