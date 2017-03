Brite døde da han brukte mobilen i badekaret. Nå advarer rettsmedisiner mot laderne

(Dagboadet): Richard Bull (32) døde da en Iphone-lader kom i kontakt med vannet i badekaret hans.

Det er konklusjonen til rettsmedisinere som har undersøkt dødsfallet.

Bull døde den 11. desember i London-bydelen Ealing, og Bull skal ha brukt smarttelefonen mens han ladet den, ifølge BBC.

Kraftige brannskader

Kanalen skriver at mannen hadde kraftige brannskader på overkroppen, samt på armer og bein.

- Laderne ser ufarlige ut, men de kan være like farlige som hårfønere når de brukes på badet. Produsentene bør merke dem med tydelige advarsler, sier rettsmedisiner Sean Cummings om tilfellet, ifølge The Guardian.

Til avisa understreker han også at alt tyder på at Bulls dødsfall var en ulykke.

- Dette var en tragisk ulykke, og jeg har ikke noen grunn til å tro at det var noe annet, sier Cummings.

Sjeldne ulykker

Legen planlegger å sende en rapport til Apple. Firmaet har ikke kommentert hendelsen, verken overfor BBC eller The Guardian.

Overfor førstnevnte, sier Sheila Merrill, rådgiver for The Royal Society for the Prevention of Accidents (ROSPA), at slike ulykker er sjeldne.

Likevel understreker hun at folk må være varsomme, og gir samme råd som organisasjonen gir med tanke på bruk av radioer og hårfønere.

- Ikke bruk dem på badet. Hvis elektronikken er i kontakt med strømnettet, er det alltid farlig. Du kan risikere å miste livet, sier Merrill til BBC.

Advarer ungdommen

Familien til Richard Bull advarer også mot uforsiktig bruk av ladere.

Carole Bull, moren til den avdøde, sier at hun er bekymret over at så mange unge mennesker har med seg smarttelefonene overalt.

- De vet ikke hvor farlig det kan være, sier Bull, ifølge The Guardian.