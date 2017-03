Britene sliter så fælt med å huske hvordan de skal stille klokka at flertallet krever en fridag mandag

(Dagbladet): To ganger i året stiller nesten hele verden klokka enten fram eller tilbake for å tilpasse oss årstidene.

Natt til søndag skjer det igjen, og nå stiller vi klokka fram for å komme våren og sommeren i møte. Det samme gjør de i Storbritannia, men der er de kanskje enda mer forvirra enn vi her på bjerget er.

For ifølge en ny meningsmåling omtalt av den britiske avisa The Independent, er flertallet av briter så forvirret over om klokka skal fram eller tilbake at de gjerne vil helgardere seg.

Måten å gjøre det på er å gjøre førstkommende mandag om til en offentlig fridag.

Undersøkelsen er gjennomført av det internasjonale selskapet Casper, som selger madrasser på nettet og viser ifølge The Independent at hele 60 prosent er briter er for forslaget.

For hvis en aften i hyggelig lag lørdag gjør deg litt døgnvill, hjelper det ikke at klokka stilles fram. Da mister man altså én time søvn.

Fem prosent hevder i undersøkelsen at de mister så mye som fire timer søvn natt til mandag på grunn av endringer, skriver den britiske avisa.

Nesten halvparten av de spurte, 48 prosent, forteller at deres interne klokke blir noe forvirret over den plutselige endringer.

I år stiller vi klokka fram natt til søndag klokka 02.00 slik at klokka da blir 03.00. Planlegger du en bytur bør du kanskje derfor - avhengig av hvor du bor - ha det i bakhodet for å få med deg en siste runde før klokka blir en time mer på sekundet.