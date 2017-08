Britisk familie holdt 18 sårbare personer som slaver. Brukte pengene de tjente på luksusferier og kosmetiske operasjoner

(Dagbladet): Britisk politi har rullet opp en oppsiktsvekkende sak, som forteller om hvordan 18 personer ble holdt som slaver av en familie fra Lincolnshire.

Dømt

Nylig ble 11 medlemmer av Rooney-familien funnet skyldig i en rekke forhold som knytter seg til moderne slaveri, skriver The Guardian.

De skal ha tvunget minst 18 ofre, inkludert hjemløse og også noen personer med lærevansker, til å jobbe for lite eller ingen lønn og bo under svært kummerlige forhold.

Et av ofrene skal ha blitt tvunget til å jobbe for Rooney-familien allerede i 1991, og jobbet altså for familien i 26 år.

Familien lokket personene til seg med tilbud om arbeid og et sted å bo, men de som sa ja ble plassert i forfalne campingvogner, i stor grad uten oppvarming, vann eller toalett.

Måtte grave sin egen grav

I et intervjuopptak politiet i Lincolnshire har offentliggjort forteller søsteren til et av ofrene om den svært nedverdigende behandlingen broren hennes fikk av Rooney-familien.

Hun forteller at broren skal ha blitt slått med rake når han sovnet, fikk tennene knust med en betongplate og at han hadde blitt «psykologisk skadd» som følge av behandlingen han fikk.

- Han ble bedt om å signere en kontrakt av John Rooney, en kontrakt han ikke ville være i stand til å forstå. John Rooney sa til ham «Du skal jobbe for meg resten av livet ditt». Broren min svarte: «Å, jeg vet nå ikke det», forteller søsteren.

- Før denne samtalen hadde John Rooney bedt ham grave et hull. Min bror sa til ham: «Hvor mye lenger ned vil du jeg skal grave?» Rooney sa «fortsett å grave» og i slutten av samtalen sa han til ham: «Hvis du ikke signerer denne kontrakten, så er det dit du skal, i det hullet».

Rooney-familien er det som på engelsk omtales som «travellers», en omreisende folkegruppe.

Rooney-familiens ofre skal blant annet ha blitt tvunget til å jobbe for familiens selskaper eller på «traveller»-steder. De fikset eiendommer og steinla oppkjørsler, uten sikkerhetsutstyr eller egnede klær.

Ulovlige selskaper

Ofrene var mellom 18 og 63 år.

- De ble hentet fra hele landet og ble pekt ut fordi de var sårbare og hjemløse. De ble lovet at de skulle bli tatt vare på, få husly og mat i bytte mot arbeid. Men de ble unyttet. De jobbet lange dager med å fikse oppkjørsler og legge stein for familien, sier Nikki Mayo, politisjef i Lincolnshire til International Business Times.

Han legger til at familiens selskaper opererte ulovlig, blant annet ved at de brukte stjålne materialer og utstyr.

Familien skal også ha gitt ofrene alkohol og narkotika i et forsøk på å kontrollere dem. Noen av ofrene skal ha forsøkt å rømme, men de hentet tilbake igjen av familien.

Ofrene skal ofte ha fått beskjed om at de skyldte Rooney-familien penger og de ble dermed tvunget til å jobbe mer for å tilbakebetale det de skyldte. De fikk lite eller ingenting for jobben de gjorde.

Luksusferier og kosmetiske operasjoner

I tillegg tok familien kontroll over ofrenes bankkontoer. I noen tilfeller forsynte de seg også av ofrenes sparepenger, og søkte om stønader i ofrenes navn. Stønadspengene beholdt Rooney-familien selv.

De skal ha brukt pengene de tjente på slaveriet til å betale for turer til Barbados, kosmetiske operasjoner og på fotballskole hos Manchester United.

- Medlemmene av Rooney-familien levde et liv i luksus på ofrenes bekostning, og fordømte dem til å leve i frykt og elendighet. For dem var utnytting, vold og utpressing en livsstil. De har påført ofrene, hvorav noen av dem har gått bort, alvorlig skade, sier Janine Smith, talsperson for påtalemyndigheten i England.

Og nå er altså 11 av familiemedlemmene funnet skyldig i tiltalepunkter som knytter seg til slaveri. Etterforskningen har pågått i tre år og straffeutmålingen finner sted i september.