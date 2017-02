Broadnet flytter IT-drift hjem

Broadnet, underleverandøren til nødnettet, flytter all IT-drift hjem til Norge fra India. Beslutningen kommer etter NRKs avsløringer om at deler av nødnettet har blitt driftet i India i strid med Sikkerhetsloven, skriver NRK.

Politi, ambulanse, brannvesen og sykehusene er avhengige av at Nødnettet fungerer. Nødnettet skal sørge for rask kommunikasjon ved blant annet store ulykker, naturkatastrofer, politiutrykninger og terroraksjoner, skrev NRK tirsdag 7.februar.

Nødnettet skal være tryggere enn all annen informasjonskanal. Nettet er regnet for å være kritisk infrastruktur og er helt sentral for rikets sikkerhet.

Nødnettet er omfattet av Sikkerhetsloven og skal driftes fra Norge.

Men etter det NRK kjenner til har deler av Nødnettet i lengre tid vært driftet fra India, av indiske IT-arbeidere som ikke er sikkerhetsklarert.

Med denne tilgangen kunne IT-arbeiderne i India med letthet ha stengt ned deler av Nødnettet, uten at norske myndigheter hadde hatt muligheter til å hindre dette. For det finnes ikke samarbeid mellom sikkerhetsmyndighetene i Norge og i India.