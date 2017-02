Bror Kim var livredd for diktatoren

De seks årene etter at diktator-broren Kim Jong-un kom til makta i Nord-Korea, var et mareritt for den eldre halvbroren Kim Jong-nam (46). Han følte seg forfulgt og var redd for å bli drept, forteller ungdomsvennen Anthony Sahakian. De to gikk i mange år sammen på en eliteskole i Geneve i Sveits.

Et liv i angst

Kim Jong-nam ble drept på flyplassen i Kuala Lumpur i Malaysia i forrige uke av det som trolig var to kvinner som sprøytet et giftig stoff i ansiktet hans. Det er antatt at de to kvinnene er nord-koreanske agenter.

- Han var redd. Det var ikke en altoppslukende angst, men han var paranoid. Han var en politisk viktig person. Han var redd. Det er klart han var redd, sier Anthony Sahakian i et eksklusivt intervju med avisa The Guardian.

Mange ganger i Geneve

Sahakian sier at Kim var flere turer til Geneve de siste to åra, den siste gangen bare for et par måneder siden. De to vennene gikk da turer sammen nesten hver dag. De møttes første gang som klassekamerater i 12-13-årsalderen.

- Vi diskuterte også (det nord-koreanske) regimet, hans halvbror, og ting som foregikk der. En ting kan jeg si, han var aldri interessert i makt, sier Sahakian.

- Han ville ut. Han hadde aldri noen ambisjoner om å styre landet, han verken aksepterte eller satte pris på hva som foregikk der, sier Sahakian.

FN publiserte i 2015 en rapport som beskriver Nord-Korea som et land styrt av en helt særegen ondskap. Ingen andre land har fått tilsvarende karakteristikker av verdensorganisasjonen.

Født til drama

Kim Jong-nam var født til en dramatisk skjebne som sønn og sønnesønn til to despoter i et asiatisk familiedynasti. Hans mor var elskerinna, og ikke kona til Kim Jong-il. Og dynastiets grunnlegger Kim Il Sung mente at det var upassende at en skuespiller skulle være moren til dynastiets neste arving, som sin fars eldste sønn. Kim Jong-nam ble derfor først transportert til Moskva, og siden til privatskolen i Geneve, der også lillebror og nåværende diktator Kim Jong-un seinere gikk.

Sahakian beskriver sin venn Kim som en tankefull mann som ønsket reformer i verdens mest lukkede land. Men rollen som reformator var en rolle Sahakian mente Kim aldri så på som sin.

- Du må ha is i blodårene for å gjøre det. Det ville ha kostet mye blod å forandre systemet, og jeg tror ikke det var noe for ham, sier Sahakian.

Tatt på fersken

Uansett var Kim uaktuell som leder. I hvert fall etter at han ble tatt med falsk pass i Disneyland i Tokyo i 2001. Det var en skandale at en fra Kim-dynastiet ble tatt på fersken i et av kapitalismens mest dekadente templer.

Så lenge faren Kim Jong-il levde, kunne også sønnen leve et beskyttet liv. Han bodde delvis i Beijing, og delvis i Macau, ei øy som er en del av Kina, men som med sin autonomi også er et paradis for spillere. Sahakian sier at den Kim han kjente, ikke var den spilleavhengige og kvinneforførende mannen han ofte ble framstilt som i pressen. Kim sa til Sahakian at han ikke mottok penger fra regimet, og at han levde av egne forretninger.

Men Sahakian sier at Kims situasjon forandret seg da broren Kom Jong-un kom til makta for seks år siden. Det var da han for alvor begynte å frykte for sitt liv.

Ville ha reformer

I 2011 snakket Kim om behovet for reformer i Nord-Korea til en japansk journalist. Han kritiserte blant annet at den diktatoriske makta gikk i arv. På slutten av det året var faren død, og halvbroren var blitt den nye diktatoren - etter nettopp å ha arvet makta. Etter at den japanske journalisten ga ut ei bok med intervjuet i 2012, sluttet Kim å snakke med journalister, trolig av frykt for sitt eget liv.

I 2013 ble hans onkel henrettet av Kim Jong-un, og bølger med utrenskninger fulgte. Kim Jong Nam hadde all grunn til å frykte for sitt eget liv, selv om han levde i eksil.

- Han var veldig lei seg for situasjonen i landet sitt. Og han følte virkelig for folket. Det gjorde presset på ham større at han ikke kunne gjøre noe med det, sier Sahakian.