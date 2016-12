Bruker titalls millioner på sykkelritt

(Finansavisen): Tour of Norway, Arctic Race of Norway og Tour des Fjords må kjempe hardt om sponsorkronene. Det koster nemlig å invitere verdenseliten til norske fjorder og fjell.

Høye kostnader

- Alt blir dyrere for hvert år som går. TV-produksjon, innkvartering og vakthold er hovedpostene i budsjettet. Vi har 600 personer som skal flyttes på og innkvarteres hver dag i seks døgn. Budsjettet vårt ligger vel på rundt 20 millioner kroner, sier Birger Hungerholdt i Interspons, til Finansavisen.

Interspons er blant annet arrangør av etapperittet Tour of Norway, som er blitt et sykkelritt som tiltrekker seg flere internasjonale topplag og profilerte ryttere. Hungerholdt er også kjent som Edvald Boasson Hagens manager og aktiv i det norske profflaget Joker Byggtorget.



Staten sponser

Finansavisen kan fortelle at Arctic Race of Norway omsatte for 34 millioner kroner i 2015, en økning på 7 prosent fra 2014. Overskuddet endte på litt under én million kroner.

Også i år ble sykkelrittet tildelt midler fra staten via de tre nordnorske fylkeskommunene, som har finansierte sykkelfesten siden oppstarten i 2013. Bidraget er ikke ubetydelig og utgjør rundt 40 prosent av rittarrangørens totalbudsjett for 2017. Også i 2018 har staten sagt at de skal hjelpe Arctic Race of Norway.

Også Tour des Fjords, det tredje norske sykkelrittet med tosifret millionbudsjett, nyter godt av statlige midler. Tidligere i år bevilget staten fem millioner kroner til rittet mens det, ifølge Finansavisen, ble gitt et tilskudd på 8,5 millioner kroner til sykkel-VM i Bergen.

