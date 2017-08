Brukeravtale for Dagbladet Pluss

Versjon 2.4, 09. august 2017

Disse brukervilkårene er laget for å sikre deg som kunde og oss som tilbyder at det skal praktiseres sikkerhet og rimelighet i kundeforholdet. De viktigste punktene er:

Den informasjonen du legger igjen hos oss er sikret i henhold til høy standard.

Dette gjelder særskilt opplysninger om betalings- og kredittkort, samt personlige opplysninger som i sin helhet administreres av Mediaconnect AS. Brukervilkår

Du har full anledning til å holde oversikt og administrere dine tjenester og produkter på Min Profil

Innledning

Dagbladet Pluss er en tjeneste levert av Dagbladet som er 100 % eid av Aller Media AS. Aller Media AS er mva pliktig og er registret i Foretaksregisteret med org. nr: 910 119 877

Disse vilkårene og betingelsene regulerer din bruk av produktet(ene) og/eller tjenesten(e) du til enhver tid har kjøpt. Juridisk avtalepart og ansvarlig i henhold til denne avtalen i forhold til for eksempel personopplysningsloven, e-handelsloven og angrerettloven.

Ved at du abonnerer på Dagbladet Pluss godtar du disse vilkårene i sin helhet:

1. Varighet og oppsigelse

Ved enkelte produkter vil du kunne velge å gjennomføre et enkeltstående kjøp som omfatter tilgang til en tjeneste i en definert periode. Abonnementet løper inntil oppsigelse foreligger, hvis ikke annet er oppgitt. Abonnementet er personlig, og kan når som helst sies opp, men senest 48 timer før perioden utløper. Det tas forbehold om endringer i abonnementsbetingelsene. Tilbudene gjelder kun for nye abonnenter. Løpende abonnement vil kunne sies opp ved henvendelse til vår kundeservice på epost: [email protected]

Dersom du har mottatt gaveabonnement vil abonnementet stoppes automatisk når perioden for ditt gaveabonnement utløper.

2. Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner og fritatt mva. Vi gjør vårt beste for å oppgi korrekt og oppdatert informasjon på våre nettsider, men tar forbehold om at feil kan forekomme.

Aller Media AS forbeholder seg retten til å endre prisene på løpende abonnement når som helst. De nye prisene kunngjøres i produktet og/eller gjennom kontaktpunkt (telefon og/eller e-post) du måtte ha oppgitt senest 14 dager før iverksettelse.

Enkelte digitale tjenester/produkter og magasinabonnement tilbys til fordelaktige priser for eksisterende abonnenter, betinget av dine øvrige produkter og tjenester hos Aller Media AS. Dersom du endrer ditt kundeforhold, kan grunnlaget for dine priser bli endret. I dette tilfellet vil prisene bli justert automatisk og uten varsel ved neste forfall. Prisene vil bli justert i henhold til gjeldende prisliste, og slik at prisbetingelsene er i henhold til ditt oppdaterte kundeforhold.

Aller Media AS forbeholder seg retten til å endre eller terminere tjenestene, eventuelt endre kombinasjoner av tjenester når som helst. Kunngjøring om dette skjer på e-post til registrerte kunder.

3. Samtykke til markedsføring

Kommunikasjonsvilkår

Som kunde hos Dagbladet Pluss samtykker du til at Dagbladet, og Aller Media AS som eier Dagbladet kan sende deg servicemeldinger, gode tilbud og nyheter via e-post, mobil, telefon og brev. Personopplysninger vil kun bli benyttet av Aller Media AS, heleide selskaper, og deres eventuelle samarbeidspartnere, for å kunne gi deg personlige tilbud og økt service. Aller Media AS er ansvarlig for behandling og oppbevaring av opplysningene i samsvar med Personopplysningsloven.

Dersom du ikke ønsker informasjon via noen av kanalene, vennligst kontakt kundeservice på epost: [email protected]

Kundeservice

For å få hjelp med spørsmål og problemer du har, anbefaler vi at du bruker vårt hjelpesenter - her finner du nyttige artikler omproblemløsning, chat og øvrig kontaktinformasjon.

4. Kundeprofil og brukeropplysninger

Kun personer som har fylt 15 år kan registrere seg som bruker/abonnent av tjenesten/produktet og eller bestille produkter fra selskapet. All informasjon du oppgir i forbindelse med registreringen må være riktig, og du er ansvarlig for å holde den oppdatert med endringer.

Ved å akseptere denne brukeravtalen samtykker du til at Aller Media kan behandle dine personopplysninger i tråd med følgende retningslinjer og vår Personvernernavtale og

Informasjon som lagres

Aller Media as lagrer og bruker opplysninger du oppgir om navn, adresse, fødselsdato, kjønn, e-post, adresse og telefonnummer. I tillegg lagres passord og kredittkort sikkert hos vår leverandør av betalingstjeneste. Informasjon om bruk av tjenestene lagres også, herunder hvilke tjenester du bestiller, hvilke nettsider som besøkes, informasjon om posisjon (geolokasjon) og teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling.

Aller Media as kan velge å sammenstille trafikkdata som er tilgjengelige ved hjelp av cookies og andre teknologier (for eksempel Local shared objects, pixel tags og Web beacons) med informasjon fra brukerprofilen. Les mer om Informasjonskapsler på Dagbladet (cookies)

Formålet med lagringen

Opplysningene brukes av Dagbladet for å gjennomføre avtalen med deg og til å forbedre og videreutvikle tjenestene. Vi behandler også personopplysninger for å få større kunnskap om brukerne våre, slik at vi kan gi deg tjenester, anbefalinger, innhold og markedsføring tilpasset ditt bruksmønster. I tillegg vil opplysningene kunne bli brukt til analyse for å forstå markedstrendene og for å begrense misbruk av tjenestene.

Innsyn, retting og sletting

Du har rett til innsyn i de opplysninger som Dagbladet har registrert om deg. Vi ber deg ta kontakt med oss for å rette opplysninger som skulle vise seg ikke å være korrekte. Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, men du kan når som helst kreve at opplysningene slettes, med mindre opplysningene er nødvendige for å gjennomføre avtaleforholdet mellom deg og Dagbladet.

Aller Media AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene.

Dersom du har spørsmål eller om Aller Media AS har registrert opplysninger om deg som ikke er korrekte, kan du kontakte oss på epost [email protected]. Du kan også foreta endringer direkte i på Min profil.

Utlevering til tredjeparter

Opplysninger kan utleveres til andre selskaper innen Aller Media AS til bruk for samme formål som de ble innsamlet for. Opplysningene kan videre utleveres til tredjepart i den grad det er nødvendig for at Aller Media AS skal kunne gjennomføre avtalen med deg, eller lovbestemte tilfeller.

Min profil

Et kundeforhold hos Dagbladet Pluss gir tilgang til Min profil. På Min profil kan du administrere dine produkter. Her har du også oversikt over løpende abonnementsavtaler. Min profil refererer til din registrerte kundeprofil og du plikter selv å sørge for at din registrerte kontaktinformasjon til enhver tid er korrekt.

Du er samtidig selv ansvarlig for å oppbevare ditt brukernavn og passord på en sikker måte og dette må ikke utleveres til uvedkommende. Hvis noen har tilgang til din påloggingsinformasjon, kan denne informasjonen brukes til å bestille tjenester eller produkter i ditt navn. Hvis du låner bort brukernavn og passord til andre, er du fortsatt juridisk og økonomisk ansvarlig for de kjøp eller avtaler som inngås.

5. Krav til teknologi og lagring av tilgang

Tilgang til Dagbladet Pluss fordrer at du har tilgang til internett, herunder også enhet for å kunne lese internettsider.

Enkelte tjenester benytter seg av teknologi (for eksempel cookies) som muliggjør lagring og tilgang til opplysninger på din datamaskin og andre enheter, slik at det skal være enkelt for deg å benytte tjenesten. Du samtykker til at Aller Media AS benytter trafikkdata som er tilgjengelig ved hjelp av teknologien beskrevet ovenfor til å analysere og forbedre tjenesten og til å vise deg markedsføring tilpasset ditt bruksmønster. Du kan, om ønskelig, selv slå av funksjonalitet for lagring av eksempelvis cookies på din datamaskin. Aller Media AS gjør oppmerksom på at dette kan føre til mindre funksjonalitet og/eller bortfall av tilgang til tjenesten.

6. Endring av vilkår

Aller Media as forbeholder seg retten til å gjøre endringer i vilkårene. Endringer varsles via e-post senest 14 dager før iverksettelse.

Denne avtale reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal søkes løst gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår minnelige løsninger, skal Oslo Tingrett forelegges konflikten til avgjørelse.