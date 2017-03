Brussel-terroren sendte flyvertinnen i koma i 23 dager. I timene etter angrepet var det bildet som gikk verden rundt som ga barna håp

(Dagbladet): 22. mars 2016 – for nøyaktig ett år siden i dag – sprengte to selvmordsbombere seg i avgangshallen på Brussel internasjonale lufthavn Zaventem.

En time senere sprengte en tredje selvmordsbomber seg på en metrostasjon i samme by. 32 mennesker ble drept, over 300 såret.

En av de sårede var flyvertinnen Nidhi Chaphekar.

I timene etter angrepet ble bildet av henne plukket opp og publisert i medier over hele verden – det viste omfanget og kraften i angrepet på et tidspunkt da detaljene var uklare.

Chaphekar er dekket av støv, uniformen hennes er revet opp, blodet renner.

Viktig for familien

I ettertid ble bruken av bildet kritisert av flere, blant andre Times of India i flyvertinnens hjemland India som mente det var respektløst

Men i timene etter angrepet ble bildet viktig for familien hennes hjemme i India forteller Nidhi Chaphekar i et intervju med CNN i anledning ettårsdagen for angrepet.

I ni timer etter angrepet visste de ingenting om hvor hun var eller hvordan det gikk med henne. Det eneste som ga dem håp var bildet.

- I disse ni timene ga det bildet håp til barna mine. Bildet viser ikke alvoret i skadene jeg hadde. Det de så på bildet ser de at jeg fortsatt er der. Hun er i live. Hun kan sitte. Hun har det bra. Hun vil få bandasjer og hun vil komme tilbake, forteller Nidhi.

23 dager i kunstig koma

I virkeligheten var skadene svært alvorlige. Hun hadde vært vitne til begge selvmordsbombene på flyplassen – det var den siste bomben som rammet henne hardest.

- Jeg ble kastet av gårde noen meter. Jeg landet på bena mine og så kollapset jeg, forteller hun.

På grunn av skadene klarte hun ikke å bevege seg. En soldat hjalp henne opp på plaststolen – stedet der hun ble fotografert. Senere ble hun fløyet til sykehus i Antwerp.

Hun hadde brannskader i ansiktet og på kroppen, et brukket ben, og farligst av alt: metallbiter som hadde boret seg inn i hele kroppen.

Flyvertinnen ble lagt i kunstig koma – i denne tilstanden ble hun værende i hele 23 dager.

- Tilstanden min ble verre for hver dag som gikk fordi noen av metallbitene som satt fast i kroppen så ut som bein, forteller hun.

Så bildet av seg selv

Legene slet med å holde henne stabil. Først i midten av april våknet hun opp. Da husket hun ingen ting, noen dager senere kom minnene tilbake. Kort tid etter dette så hun for første gang bildet av seg selv.

Hun forteller at hun ble slått av hvor hjelpeløs hun så ut.

- Som flyvertinne er det vi som driver førstehjelp og hjelper andre. Akkurat da følte jeg meg hjelpeløs, jeg var ikke i stand til å bidra. Det var et skrekkelig scenario, sier hun.

Fotografen bak bildet var den georgiske journalisten Ketevan Kardava som også hadde blitt vitne til angrepene.

De to møttes igjen i Brussel i forkant av ettårsdagen for angrepet. Chaphekar forteller at hun takket henne og ga henne en klem.

Kardava hadde tatt elleve bilder den dagen, men ante ikke hvor viktig bildet skulle bli. Hun hadde først delt det i sosiale medier, men dagen etter angrepet var det i medier over hele verden – også Dagbladet brukte bildet.

Vil tilbake

Veien tilbake har vært tøff for Chaphekar, som fortsatt må gjennom flere operasjoner. Drømmen er at hun skal bli i stand til å komme tilbake i jobben som flyvertinne.

- Det er min lidenskap. Hvis jeg kan bli i stand til det, vil jeg fly, sier hun.