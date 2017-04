Brutal voldtektssak rystet Tyskland. Pågrepet 31-åring er utvist asylsøker

(Dagbladet): Den første helga i april ble et mareritt for et tysk kjærestepar i 20-årene.

De hadde tatt meg seg telt til Siegaue nær den tyske byen Bonn, og skulle overnatte ute. Lørdag kveld skar en mann seg inn i teltet med machete. Han tvang den 23 år gamle kvinnen ut og voltok henne foran kjæresten hennes.

Det var den 26 år gamle kjæresten som varslet politiet, som umiddelbart satte igang en jakt etter gjerningsmannen. Påfølgende mandag ble en fantomtegning offentliggjort.

Lørdag ble en 31 år gammel mann pågrepet, mistenkt for å ha stått bak den brutale voldtekten. I en pressemelding opplyser politiet at det var turgåere som la merke til mannen og syntes at han liknet personen på fantomtegningen.

Pågripelsen fant sted etter koordinering mellom politiet i Bonn og vitner på stedet. 31-åringen skal ha forsøkt å løpe fra politiet, uten å lykkes.

Ifølge den tyske avisa Bild kommer 31-åringen opprinnelig fra Ghana. Han skal ha søkt asyl i Tyskland i mars, og fikk avslag på søknaden like etter.

Bild skriver at voldtekten fant sted åtte dager etter at han fikk beskjed om avslag og utvisning.

Mannen sitter varetektsfengslet mens etterforskningen fortsetter. Foreløpige DNA-analyser viser at DNA-et som ble funnet på åstedet skal være sammenfallende med 31-åringens DNA.

Der Spiegel skriver at etterforskerne har uttalt at de er sikre på at de har tatt riktig mann.