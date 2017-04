Brutalt hotellfall

(Finansavisen): Hotellbelegget i Brussel falt 12 prosent etter terroren i mars i fjor. Ifølge Thon Hotels-sjef Morten Thorvaldsen har det nå begynt å ta seg opp igjen, skriver Finansavisen.

- Vi har åtte hoteller med til sammen 1.150 rom i Brussel, og fikk merke nedgangen i etterkant. Folk ble redde for å reise dit. Det begynte med terroren i Paris, som kom til Brussel, og i etterkant har det vært i store deler av Europa, sist i Stockholm, sier han til avisen.

Bedre i Norge

Ifølge Finansavisen falt belegget i Brussel fra mars og ut 2016 generelt sett med 12 prosentpoeng til 57. Inntektene pr. rom (RevPar) sank med 17 prosent til et snitt på 64 euro (597 kroner etter dagens kurs).

- Vi har akkurat gått gjennom tallene for Brussel-hotellene våre, og vi har en oppgang på 2 prosent fra i fjor til i år, sier Thorvaldsen til avisen.

Takket være lavere kronekurs, nye turistgrupper og forbedrede produkter, går imidlertid hotellnæringen bedre i Norge.

- Utfordringen for reiselivsnæringen er å ta rett pris for rett produkt. Vi ser at noen selger seg litt billig. Lav krone er viktig, men ingen kommer for å ligge i en seng, på samme måte som ingen kjøper en flybillett for å kjøre fly.

- Reiselivsnæringen har greid å utvikle produktet i forhold til nordlys, landskapet vårt, og alt som har skjedd på musikk- og kulturfronten de senere årene. Vi er blitt flinkere til å selge hele landet, sier Thorvaldsen til avisen.

Vokste

Thon Hotels hadde ved nyttår til sammen 78 hoteller med totalt 11.610 rom i Norge, Sverige, Brussel og Rotterdam.

Selskapet eies av Thon Holding, hvor hotellvirksomheten 28 prosent av samlede inntekter. 49 prosent kommer fra selskapets ni kjøpesentre, 16 prosent er leieinntekter fra kontoreiendommer, mens de resterende 7 prosentene i hovedsak stammer fra industriselskapet Unger Fabrikker.

Thon Holding løftet i fjor inntektene fra 5.949 til 6.462 millioner kroner. På bunnlinjen satt Olav Thons selskap igjen med drøye 750 millioner kroner, opp fra 708 millioner i 2015.

