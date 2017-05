(Dagbladet): Søndag ettermiddag skal rundt 30 personer ha vært samlet rundt et basseng ved et leilighetskompleks i San Diego i USA. Flere av dem var der i anledning et bursdagsselskap.

Like etter klokka 18.00 lokal tid (03.00 norsk tid natt til i dag), fikk politiet inn flere meldinger om at skudd var avfyrt, skriver San Diego Union Tribune.

LA Times beskriver meldingene som uhyggelige: «en hvit mann med brun shorts bar en pistol og skjøt mot det som ifølge vitner var rundt 30 personer samlet rundt et basseng, de fleste av dem afroamerikanere».

Gjerningsmannen skutt og drept

Den 49 år gamle gjerningsmannen, Peter Selis, ble seinere skutt og drept av politiet da han rettet våpenet mot en tjenestemann som var på vei mot ham.

Ifølge den amerikanske avisa ble sju mennesker skutt ved bassenget. Én av dem er bekreftet omkommet, mens flere er alvorlig skadd.

CNN skriver at en åttende person brakk armen idet han forsøkte å komme seg vekk fra stedet.

- Kan ikke forklare

Politiet opplyser at gjerningsmannen bodde i leilighetskomplekset. Vitner San Diego Union Tribune har snakket med, forklarer at 49-åringen satt og drakk øl mens han skjøt rundt seg.

- Det var som å være i en skrekkfilm. Jeg kan ikke forklare hva som skjedde, sier David Phillips, en av vennene til bursdagsbarnet, til avisa.

Også Amit Godbole var til stede under skytingen.

- Det var som en krigssone. Det kom tre eller fire skudd, så pause, så flere skudd. Jeg prøvde å telle dem. Jeg talte til 30 eller 40.

Politisjef i San Diego, Shelley Zimmerman, sier de ikke vet om gjerningsmannen kjente noen av de andre rundt bassenget.

LA Times skriver at politiet foreløpig ikke vet hva motivasjonen for skytingen var og at de forsatt gjennomfører vitneavhør.