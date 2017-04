Busselskapet: - Hull i veibanen fikk bussen ut av kurs

(Dagbladet): Tre personer omkom etter at en buss kjørte av veien på E45 mellom Sveg og Fågelsjö i Härjedalen i Sverige i 07-tida søndag morgen.

Busselskapet forteller til Expressen at sjåføren har forklart seg.

- Sjåføren sier at han ikke opplevde at det var noen feil med bussen. Den fungerte bra som alltid. Men det var et hull i veibanen som fikk bussen ut av kurs, sier Göran Mellström i selskapet Bergkvarabuss til Expressen.

- Det er forklaringen sjåføren har gitt. Han mistet kontrollen over bussen. Veien var enkelte steder dårlig, og det var store hull i veibanen, sier Mellström.

Har startet etterforskning

Politiet har startet etterforskning av ulykken, og den svenske havarikommisjonen skal mandag undersøke ulykkesplassen.

23 personer av de 58 busspassasjerene (52 elever og seks voksne) er innlagt på sykehus, der fem av dem er alvorlig skadd.

Sjåføren er en 62 år gammel mann, og skal ha lang yrkeserfaring. Han kom seg fra ulykken uten alvorlige skader. Selskapet opplyser til Expressen at sjåføren er på vei hjem. Tidligere idag fortalte selskapet til Dagbladet at sjåføren hadde det bra etter omstendighetene, men at han var svært sjokkert.

Ulykkesbussen er en Setra dobbeldekker av årsmodell 2010. Den var sist til sjekk i desember i fjor. Tidligere i dag bekreftet selskapet at det fantes bilbelter i bussen.

Redningsleder Per Nysted i Redningstjenesten i Ljusdal var på ulykkesstedet kort tid etter at den første meldinga kom i dag morges.

Han sier han ikke aner hva som kan ha ført til at bussen endte så hardt i grøfta.

- Det er ingen sprekker i veien, og asfalten er tørr og fin, sa han til Dagbladet søndag formiddag.

- Sjokkert

Om bord i bussen var 52 elever fra en 8. klasse fra Marks kommune, seks voksne ledere, samt sjåføren av bussen.

De var alle på vei til en skitur i Klövsjö, og de fleste om bord skal ha sovet da alt gikk så veldig galt.

Kommunens krisegruppe er koblet inn i forbindelse med den tragiske ulykken.

Tomas Johansson sier lokalsamfunnet er rystet.

- Det er det mest fryktelige som kunne ha hendt, og de som rammes er barn. Vi tenker virkelig på dem og de pårørende. Det kan bli stor sorg. Jeg håper virkelig at dette går så bra som mulig, men så langt ser det ut som en tragisk ulykke, sier Johansson.

Sokneprest Lars Stenman leder kirkens arbeid med de overlevende og foreldrene i Sveg. Også han er preget av det som har skjedd.

- Jeg er sjokkert. Vi har hatt mange store ulykker i distriktet, men dette er ikke dagligdags, sier han til Dagbladet.