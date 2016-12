Busser blåste av veien i Nordland

Kraftig vind i Nord-Norge har ført til flere farlige situasjoner. To busser har så langt blåst av veien.

I 15-tiden fikk politiet beskjed om en buss som hadde blåst av veien på E10 ved Laupstad i Vågan kommune.

Sjåføren og åtte passasjerer kom seg ut av bussen, og to passasjerer som klaget over nakkesmerter ble sendt til legevakten for sjekk. Også et par med et spedbarn ønsket legesjekk, melder politiet på Twitter.

Alle nødetater ble sendt til stedet, men politiet ble forsinket da de kom over en annen trafikkulykke på veien, også den uten personskader.

Men i forbindelse med redningsarbeidet ved bussen som hadde blitt blåst av veien, fikk et vogntog som måtte stoppe opp blåst en henger av veien.

Politiet i Harstad melder at det er svært glatt på stedet med kraftige kastevinder, og anbefaler ikke tunge kjøretøy å kjøre på stedet.

En knapp halvtime senere fikk politiet på nytt beskjed om nok en buss som hadde blåst av veien, denne gangen på riksvei 82 ved Fiskenes på Andøya. Denne bussen hadde sjåfør og fem passasjerer. Ingen ble skadd i ulykken.

Meteorologisk institutt har gått ut med et OBS-varsel for Nordland der det advares mot stedvis vanskelige kjøreforhold nettopp på grunn av sterk vind, snøbyger og snøfokk spesielt på fjellovergangene, men utpå dagen også stedvis i lavlandet.



(NTB)